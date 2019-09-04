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      Яким є перше завдання Міністерства ветеранів і окупованих територій

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      Міністерка з питань ветеранів і окупованих територій Оксана Коляда
      Міністерка з питань ветеранів і окупованих територій Оксана Коляда / Фейсбук-сторінка Оксани Коляди

      Новостворене Міністерство з питань ветеранів і окупованих територій перш за все планує дослідити найбільші потреби переселенців та тих людей, які залишились на окупованій території.

      Про це в інтерв’ю hromadske розповіла профільна міністерка Оксана Коляда. Вона уточнила, що потреби людей відомство досліджуватиме як у продовження роботи Міністерства ветеранів, так і щодо мешканців окупованих територій і переселенців.

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      Я зараз зібрала групу експертів, представників міжнародних організацій. Ми думаємо, яким чином це зробити,
      – сказала Коляда, відповідаючи на питання, як можна провести дослідження потреб людей на окупованих територіях.

      При цьому міністерка зазначила, що вона не розуміє теперішнього методу підрахунку кількості переселенців, зокрема через те, що дані про число переселенців різняться. Хтось каже про півтора мільйони, хтось каже про 1,7 мільйона людей, зазначила Коляда.

      Міністерка також повідомила, що найбільша проблема мешканців окупованого Донбасу – відсутність житла у разі переїзду на підконтрольну Україні територію. Про це свідчать дані Міжнародної організації з міграції, яка проводила дослідження телефоном.

      "У контексті побудови житла – чи це потрібно тимчасове житло, можливо, навколо якихось великих підприємств, де вони можуть працювати. Чи це сімейне житло, сімейні будинки тимчасового типу, які треба давати молодим сім'ям, аби вони реінтегрувалися в громаду і почали повноцінно жити", – сказала Коляда.

      Ще одним з першочергових завдань Міністерства – створити реєстр ветеранів та спростити механізм надання ветеранам різних сервісів.

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      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Міністерство у справах ветеранів Оксана Коляда Війна на Донбасі Кабінет Міністрів України
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