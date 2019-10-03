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      Рада изменила закон о военной службе и одобрила – о материальной ответственности военных

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      Парламент усовершенствовал некоторые вопросы прохождения военной службы
      Парламент усовершенствовал некоторые вопросы прохождения военной службы / 24 канал

      Верховная Рада внесла изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения военной службы. Парламент окончательно одобрил закон о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц.

      Что предусматривает обновленный закон о военной службе?

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      • Признает не входящими в численность ВСУ военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен;
      • Сохраняет статус военнослужащих за такими лицами на период уголовных производств в органах досудебного расследования и судах;
      • Приостанавливает таким лицам выплаты денег и других видов обеспечения, а также не распространяет на них социальные гарантии для военнослужащих;
      • Если же суд оправдает таких лиц, то им продолжат военную службу, восстановят все виды обеспечения и гарантии соцзащиты;
      • Закон также предусматривает принятие мер по сохранению летного состава авиации ВСУ;
      • Устранение нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных денег на подготовку кадров для ВСУ (в части предусмотрения возмещения средств курсантами в случае досрочного расторжения контракта за систематическое невыполнение условий контракта и академическую неуспеваемость);
      • Проверку на привлечении призывников к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий, обеспечения их объективными данными о призывниках и уменьшения случаев уклонения от призыва на срочную военную службу;
      • Положения закона "О воинской обязанности и военной службе" приведут в соответствие с ранее принятыми законами Украины.

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      Что предусматривает закон о материальной ответственности военных?

      Закон определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, виновных в причинении прямого действительного ущерба путем:

      • уничтожения,
      • повреждения,
      • создания недостатка,
      • хищения или незаконного использования военного и иного имущества,
      • ухудшения или снижения его ценности,
      • осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей,
      • порядока возмещения такого вреда.

      На кого распространяется действие закона?

      • На военных при исполнении ими обязанностей военной службы,
      • военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов,
      • лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения,
      • Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины,
      • Министерства внутренних дел,
      • Национальной полиции,
      • сил гражданской защиты,
      • Государственной уголовно-исполнительной службы Украины,
      • Государственного бюро расследований.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Законодательство Полиция Министерство внутренних дел Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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