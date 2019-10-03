Рада изменила закон о военной службе и одобрила – о материальной ответственности военных
Верховная Рада внесла изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения военной службы. Парламент окончательно одобрил закон о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц.
Что предусматривает обновленный закон о военной службе?
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- Признает не входящими в численность ВСУ военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен;
- Сохраняет статус военнослужащих за такими лицами на период уголовных производств в органах досудебного расследования и судах;
- Приостанавливает таким лицам выплаты денег и других видов обеспечения, а также не распространяет на них социальные гарантии для военнослужащих;
- Если же суд оправдает таких лиц, то им продолжат военную службу, восстановят все виды обеспечения и гарантии соцзащиты;
- Закон также предусматривает принятие мер по сохранению летного состава авиации ВСУ;
- Устранение нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных денег на подготовку кадров для ВСУ (в части предусмотрения возмещения средств курсантами в случае досрочного расторжения контракта за систематическое невыполнение условий контракта и академическую неуспеваемость);
- Проверку на привлечении призывников к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий, обеспечения их объективными данными о призывниках и уменьшения случаев уклонения от призыва на срочную военную службу;
- Положения закона "О воинской обязанности и военной службе" приведут в соответствие с ранее принятыми законами Украины.
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Что предусматривает закон о материальной ответственности военных?
Закон определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, виновных в причинении прямого действительного ущерба путем:
- уничтожения,
- повреждения,
- создания недостатка,
- хищения или незаконного использования военного и иного имущества,
- ухудшения или снижения его ценности,
- осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей,
- порядока возмещения такого вреда.
На кого распространяется действие закона?
- На военных при исполнении ими обязанностей военной службы,
- военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов,
- лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения,
- Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины,
- Министерства внутренних дел,
- Национальной полиции,
- сил гражданской защиты,
- Государственной уголовно-исполнительной службы Украины,
- Государственного бюро расследований.
Источник: 24 канал
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