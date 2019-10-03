Рада изменила закон о военной службе и одобрила – о материальной ответственности военных

Верховная Рада внесла изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения военной службы. Парламент окончательно одобрил закон о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц.

Что предусматривает обновленный закон о военной службе? Читайте также: Рада создала Временную комиссию по вопросам ветеранов войны: чем она будет заниматься Признает не входящими в численность ВСУ военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен;

Сохраняет статус военнослужащих за такими лицами на период уголовных производств в органах досудебного расследования и судах;

Приостанавливает таким лицам выплаты денег и других видов обеспечения, а также не распространяет на них социальные гарантии для военнослужащих;

и других видов обеспечения, а также не распространяет на них социальные гарантии для военнослужащих; Если же суд оправдает таких лиц, то им продолжат военную службу, восстановят все виды обеспечения и гарантии соцзащиты;

Закон также предусматривает принятие мер по сохранению летного состава авиации ВСУ;

Устранение нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных денег на подготовку кадров для ВСУ (в части предусмотрения возмещения средств курсантами в случае досрочного расторжения контракта за систематическое невыполнение условий контракта и академическую неуспеваемость);

Проверку на привлечении призывников к уголовной ответственности , отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий, обеспечения их объективными данными о призывниках и уменьшения случаев уклонения от призыва на срочную военную службу;

, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, для устранения осложнений в работе призывных комиссий, обеспечения их объективными данными о призывниках и уменьшения случаев уклонения от призыва на срочную военную службу; Положения закона "О воинской обязанности и военной службе" приведут в соответствие с ранее принятыми законами Украины. Читайте также: Осенний призыв 2019: все подробности .#Рада9 ухвалила в цілому проект Закону «Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби #ЗП1227 ️https://t.co/XlNqKTayrT pic.twitter.com/CQIQf7VxP6 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) October 3, 2019 Что предусматривает закон о материальной ответственности военных? Закон определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, виновных в причинении прямого действительного ущерба путем: уничтожения,

повреждения,

создания недостатка,

хищения или незаконного использования военного и иного имущества,

ухудшения или снижения его ценности,

осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей,

порядока возмещения такого вреда. На кого распространяется действие закона? На военных при исполнении ими обязанностей военной службы,

военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов,

лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения,

Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины,

Министерства внутренних дел,

Национальной полиции,

сил гражданской защиты,

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины,

Государственного бюро расследований. У другому читанні і в цілому #Рада9 ухвалила проект Закону «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб» #ЗП1225 ️https://t.co/XlNqKTayrT pic.twitter.com/fRrmggjG9C — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) October 3, 2019