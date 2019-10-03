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      В Украине увеличили штрафы за отказ в льготном проезде участникам боевых действий

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      В Украине вырастут штрафы за отказ в льготном проезде участникам боевых действий и ветеранам
      В Украине вырастут штрафы за отказ в льготном проезде участникам боевых действий и ветеранам / kp.ua

      Верховная Рада окончательно одобрила законопроект об усилении ответственности, то есть увеличение размера штрафов, за безосновательный отказ в льготной перевозке участникам боевых действий и ветеранам.

      Свои голоса за законопроект №0893 отдали 303 народных депутата.

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      Старые штрафы за безосновательный отказ в проезде составляли всего 136 гривен (то есть 8 необлагаемых минимумов доходов граждан). Теперь штрафы вырастут до 850 гривен (то есть до 50 минимумов). Штрафовать будут водителей общественного транспорта и предпринимателей.

      В первом чтении этот закон одобрила еще предыдущая Рада 4 июня. И тогда документ предусматривал штраф в размере 2500 гривен (150 минимумов).

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Транспорт АТО Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Законодательство Штрафы
      Источник: 24 канал
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