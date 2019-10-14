Ваши тезисы нас обижают, – ветеран резко ответил на интервью Третьяковой

Депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова является председателем парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Недавно она дала интервью порталу "АрмияИнформ" и наговорила такого, что ветераны в сети даже запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.

Ветеран АТО Леонид Остальцев в своем видеоблоге "VETERANO блог" отметил, что хочет дать обратную связь чиновнице и объяснить, что в ее заявлениях возмутило ветеранскую общественность.

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Интервью получилось большое, там есть и правильные мысли, но часть из них вызывает сопротивление, пояснил автор видеоблога.



Народный депутат Галина Третьякова

Он привел в пример слова Третьяковой о том, что следует отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, которые служили по контракту. Ведь "человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, это был его выбор и только так".

Одним только предложением Галина унизила всех контрактников Вооруженных сил, МВД, Военно-морских сил, ВВС и других силовых ведомств. Нет достойной зарплаты, чтобы идти на возможную смерть,

– отметил Остальцев.

В интервью Третьякова также отмечает: "Раздавая льготы без ограничений, мы собираем и жмем налогами на тех, кто работает. Этим сдерживаем экономическое развитие государства. Интересы общества по экономическому развитию должны преобладать".

"Если я правильно понял, то интересы общества по экономическому росту выше интересов ветеранов и военнослужащих? Что во время войны интересы общества в том, чтобы лучше жить, выше интересов тех, кто ценой своей жизни оберегает это общество?", – прокомментировал ветеран .



Автор видеоблога и ветеран АТО Леонид Остальцев

Кроме этого, депутат заверила, что тысяча гривен в день – это нормальное денежное обеспечение контрактника в современных реалиях. Остальцев еще раз отметил, что нет такого денежного обеспечения, которое бы могло оправдать возможную смерть.

И в этом вопросе ваша задача как человека, который должен защищать наши права, который возглавляет целый профильный комитет в Верховной Раде, озвучивать то, что 30 тысяч гривен в месяц – это тоже ненормально. Это означает понимание ситуации и поддержку воинов,

– сказал ветеран.

"Ведь, скажем, вы получаете примерно так же, но один солдат из какого-нибудь села на Ивано-Франковщине за один день помогает стране гораздо больше. Может и не совсем правильно так сравнивать, но ваши тезисы оскорбляют ветеранов", – пояснил автор видеоблога .

Он привел еще несколько цитат и добавил, что в целом это интервью показывает, что люди, которые занимаются вопросами тех, кто был на войне и остаются там – не совсем компетентны. А также подчеркнул, что блог не имеет целью унизить Третьякову. А только дать понимание тем, кто у власти, что надо четко подбирать слова и правильно формулировать мысли.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "VETERANO блог" Леонида Остальцева за 13 октября 2019 года: