Ваші тези нас ображають, – ветеран різко відповів на інтерв'ю Третьякової

Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова є головою парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Нещодавно вона дала інтерв'ю порталу "АрміяІнформ" і наговорила такого, що ветерани в мережі навіть запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.

Ветеран АТО Леонід Остальцев у своєму відеоблозі "VETERANO блог" зазначив, що хоче дати зворотний зв'язок чиновниці й пояснити, що у її заявах обурило ветеранську спільноту.

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Інтерв'ю вийшло велике, там є і правильні думки, та частина з них викликає спротив, пояснив автор відеоблогу.



Народна депутатка Галина Третьякова

Він навів у приклад слова Третьякової про те, що варто скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, які служили за контрактом. Адже "людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, це був її вибір і тільки так".

Одним тільки реченням пані Галина принизила всіх контрактників Збройних сил, МВС, Військово-морських сил, ВПС та інших силових відомств. Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть,

– наголосив Остальцев.

У інтерв'ю Третьякова також зазначає: "Роздаючи пільги без обмежень, ми збираємо і тиснемо податками на тих, хто працює. Цим стримуємо економічний розвиток держави. Інтереси суспільства щодо економічного розвитку мають переважати".

"Якщо я правильно зрозумів, то інтереси суспільства щодо економічного зростання вищі за інтереси ветеранів і військовослужбовців? Що під час війни інтереси суспільства в тому, щоб краще жити, вищі за інтереси тих, хто ціною свого життя оберігає це суспільство?", – прокоментував ветеран.



Автор відеоблогу та ветеран АТО Леонід Остальцев

Крім цього, депутатка запевнила, що тисяча гривень на день – це нормальне грошове забезпечення контрактника в сучасних реаліях. Остальцев ще раз зазначив, що немає такого грошового забезпечення, яке б могло виправдати можливу смерть.

І в цьому питанні ваше завдання як людини, яка має захищати наші права, яка очолює цілий профільний комітет у Верховній Раді, озвучувати те, що 30 тисяч гривень на місяць – це теж ненормально. Це означатиме розуміння ситуації і підтримку воїнів,

– сказав ветеран.

"Адже, скажімо, ви отримуєте десь так само, але один солдат із якого-небудь села на Івано-Франківщині за один день допомагає країні набагато більше. Може і не зовсім правильно так порівнювати, але ваші тези ображають ветеранів", – пояснив автор відеоблогу.

Він навів ще кілька цитат і додав, що в цілому це інтерв'ю показує, що люди, які займаються питаннями тих, хто був на війні і залишаються там – не зовсім компетентні. А також наголосив, що блог не має на меті принизити Третьякову. А лише дати розуміння тим, хто при владі, що треба чітко підбирати слова і правильно формулювати думки.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "VETERANO блог" Леоніда Остальцева за 13 жовтня 2019: