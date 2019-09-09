Що спільного між війною в Україні та Другою світовою

Днями українські батьки пережили перше вересня. Стрічка соцмереж замайоріла фотографіями зі шкільних урочистих заходів. Але це не лише день, до якого так ретельно готуються батьки, а діти намагаються захворіти або вигадати іншу причину, щоб не йти до школи. Цей день має й іншу, трагічну історію.

Саме 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Так-так, пригадуєте Царьова? Тоді регіонал, який тричі дав неправильну відповідь на питання ведучого "Коли розпочалася друга світова?" і це згодом стало мемом.

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Думаю, що такі, як Царьов і є найбільшими жертвами пропаганди, бо вони не знають історію, а лише борсаються у брехні, яку раніше розповідав їм Радянський союз, а нині – путінська Росія. А історію знати потрібно хоча б для того, аби не повторювати ті самі помилки, які вже були допущені.

Але повернімося до 1 вересня і початку найкривавішої бойні за всю історію людства. Ви знаєте, як багато спільного із початком Другої світової й тим, що відбувається зараз в Україні? Ні? Тоді я розкажу і проведу паралелі.

Почну з того, що у Німеччини були територіальні претензії до Польщі, а саме – так званий "Польський коридор". Він складався з території колишньої німецької провінції Західна Пруссія і, таким чином, немов прорізав навпіл територію Німеччини та давав вихід до моря Польщі. Ця територія дісталась Польщі у спадщину після закінчення Першої світової війни.



Друга світова війна у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Німеччина давно хотіла повернути собі цю землю, але не мала для цього підстав, адже прийти та нахабно загарбати вона не могла, саме тому й було розроблено план з захоплення цих земель. Але не тільки за допомогою сили, а й використовуючи пропаганду і диверсантів.

Нічого не нагадує, ні? Крим, наприклад? Той самий Крим, який навіть у відомому фільмі "Брат" був озвучений з позиції "Ви мені ще за Крим відповісте".

Вдень 1 вересня у Рейхстагу виступив Адольф Гітлер, який виправдовував атаку на Польщу тим, що нібито поляки напали на радіостанцію в місті Гляйвіц. При цьому Гітлер не сказав слова "війна", а використовував виключно таке формулювання як "активна оборона проти польської агресії".



Гітлер не казав слова "війна", а використовував формулювання "активна оборона проти польської агресії"

Вам досі це нічого не нагадує? Крим. "Ввічливі" зелені чоловічки, які були нібито силами самооборони, які захищали людей від міфічних бандерівців. Утім, тодішній Німеччині було недостатньо просто сказати, що напала Польща. Тож держава використала пропаганду на всю свою потужність. Саме така задача ставилася перед усіма німецькими ЗМІ.

Ми зобов'язані у новинах продемонструвати варварство поляків у Бромберге. Поняття "Бромбергська Кривава Неділя" має назавжди закріпитися у словниках і облетіти весь світ. Для того, щоб це відбулося, нам необхідно постійно це виділяти.

А тепер пригадайте, як ми зараз зіштовхуємося з російською пропагандою, яка усіляко виділяє такі слова як "бандерівці", "Волинська різня", а також показує "звірства хунти" у своїх телевізорах, а потім те саме у нас вдома, через наші канали які належать Медведчуку.

Більше про те, як працює російська пропаганда та як з нею боротися – читайте у матеріалі 24 каналу.

Історія циклічна і завжди повторюється, шановні. Але тим, хто вчив історію, знає її та розуміє причинно-наслідкові зв'язки – жити трошки простіше, адже вони розуміють, що буде далі. Якщо ми не зробимо висновків, якщо не будемо бачити реальність і ховатимемо голову у пісок, як страуси, то будемо ми тією Польщею зразка 1939 року.



Наслідки Другої світової війни

Підсумовуючи, згадаємо про те, що прем'єр-міністр Великобританії Артур Невіл Чемберлен у 1938 році мав зустріч із Гітлером. Тоді вони навіть підписали договір про мир у Мюнхені. Згодом це отримало назву "Мюнхенська угода". Саме після підписання цього договору Чемберлен приїхав додому і промовив свою вже знамениту на весь світ фразу "Я привіз вам мир".

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Результати цього миру ви знаєте. Якщо ні, то нагадаю, тоді 300 тисячна армія Британії опинилася в оточені Німеччини. Ситуацію зміг виправити Черчилль, який оголосив війну Німеччині й відмовився від будь-яких перемовин із нею. Тож, будь ласка, прищеплюйте любов до історії своїм дітям. Її важливо знати та пам'ятати, щоб у майбутньому уникати болючих помилок.



Скільки людей загинуло у війнах, ініційованих РФ / Інфографіка 24 каналу