Народна депутатка від "Слуги народу" та голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". У Раді Федерації профспілок вимагають відставки Третьякової з посади очільниці комітету.

У Раді Федерацій профспілок вимагають відставки Третьякової

У відкритому листі до спікера Верховної Ради організація вимагає відкликати з посади голови комітету Третьякову за її "антисоціальну та антигуманну позицію", йдеться на сайті Постійної комісії Ради Федерації профспілок з питань рівності прав жінок і чоловіків.

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Обурення комісії викликало відео, на якому Третьякова роздумує про те, чи доцільно виплачувати безробітним соціальну допомогу.

Нардепка заявила, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості".

Коли надаємо гроші, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а щоб отримати матеріальну допомогу, то отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості, – висловилася Третьякова.

На її думку, це призводить до того, що у майбутньому такі діти "теж сідають на державні гроші".

Як нардепка аргументовує свою позицію

"Слуга народу" зазначила, що Британія та Сінгапур застосовують жорсткі заходи для боротьби з безробітними.

Велика Британія дуже жорстока до тих, хто не працює. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізований,

– розповіла Третьякова.

Та додала, що схожа ситуація була й у Сінгапурі. Нардепка наголосила, що такими садистськими методами влади інших держав "викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками".

Скандальні висловлювання Третьякової: дивіться відео

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