Народна обраниця від пропрезидентської "Слуги народу" та голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". Такі слова політикині викликали шквал критики в мережі.

Заява Третьякової щодо дітей "низької якості": коротко

На відео, що з’явилося в мережі, політикиня розмірковувала щодо доцільності виплати безробітним соціальної допомоги. На її думку, в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". І у майбутньому вони "теж сідають на державні гроші". Про це повідомляє 24 канал.

До теми "Слуга народу" Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості": відео

Коли надаємо гроші, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а щоб отримати матеріальну допомогу, то отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості,

– заявила Третьякова.

Як свою позицію пояснює нардепка

За словами Третьякової, Британія та Сингапур застосовують жорсткі заходи для боротьби з безробітними.

Велика Британія – дуже жорстока до тих, хто не працює. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізованим,

– зазначила вона та додала, що схожа ситуація була й у Сингапурі.

Нардепка наголосила, що такими садистськими методами влади інших держав "викорчовували в нації елементи, які не є захисниками та годувальниками".

Скандальні висловлювання Третьякової: дивіться відео

Як на заяви Третьякової відреагували в мережі

Колишній прем'єр Володиимир Гройсман зауважив, що після таких заяв Третьякова "точно не має права називатись народним депутатом і повинна скласти свій мандат".

"Вона хвалить світ, де панує закон джунглів. А я – не певен, що в такому світі знайшлось би місце для неї самої. Бо хтось більш сильний міг би вирішити, що народні депутати – непотрібні паразити. Чи такого світу ви насправді прагнете, пані поки ще народний депутат? Подумайте про це. Але, бажано, вже за межами українського парламенту", – підкреслив експосадовець.

Політичний діяч і колишній нардеп Борислав Береза, зі свого боку, вважає, що слова Третьякової – це "треш із запахом нацизму". Водночас на його переконання, такі заяви свідчать про відсутність соціальної політики.

"Цікаво, а коли вона запропонує вимірювати черепи циркулями? І як скоро запропонує стерилізувати жінок без вищої освіти в Україні? Ви розумієте, що це не обмовка, а її життєва філософія?" – підкреслив Береза.

Політолог Анатолій Велімовський висловив думку, що заява нардепки Галини Третьякової має отримати не тільки політичну оцінку, а її слова проаналізувати мають ще й правоохоронні органи.

Відверта профашистська заява, яку стовідсотково "по достоїнству" оцінять наші партнери з демократичних країн. Якщо президент не хоче, щоби цією заявою крили би будь-які його намагання у зовнішньополітичному напрямку, він має реагувати швидко та жорстко,

– каже фахівець.

Колишній заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера саркастично зауважив, що "щодня якийсь монтаж ворогів проти "Слуг". Цього разу записували монтаж кастровані та стерилізовані".

Коментуючи слова Третьякової, політолог Сергій Таран іронічно припустив, що наступним законопроєктом від президента Зеленського має бути обов’язкове вимірювання у дитсадках форми черепа.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пригадав, що нещодавно у Раді розглядали законопроєкт авторства Галини Третьякової І його назва була такою: "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кваліфікації, як фактору адаптації та мобільності українця".

Я хотів би наголосити, що там написано українця. Не громадянина України, не громадян України всіх національностей, а саме українців. Як визначити, хто українець, а хто – ні? Мабуть, будуть проводити тести. Звичайно, у нас в країні – більшість українців, але є і вірмени, греки, німці, болгари, румуни, серби, албанці й так далі,

– підкреслив політик.

За його словами, головне науково-експертне управління Ради видало зауваження щодо цього закону про те, що він йде всупереч Конституції.

"Третьякова повинна написати заяву та скласти депутатські повноваження", – наголосив Гончаренко.

Коментарі інших дописувачів щодо заяви Третьякової

Видимо, у Зеленского подбирали слуг народа с сомнительными моральными качествами. Вот и Галина #Третьякова заговорила, что в бедных семьях рождаются неправильные дети. Не говоря о намеках на стерилизацию тех, кто претендует на соцпомощь. Падать больше некуда — Stah Rozsoha (@ElturS) June 24, 2020

Зелений фашизм або звичайна шизофренія.



Слуга народу Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти «низької якості» і що «людей, які отримують соціальну допомогу потрібно стерилізувати».

Деталі: https://t.co/9ArOVHL8aJ pic.twitter.com/X3FMzaRrk2 — Pavlo Nuss (@PavloNuss) June 24, 2020

а дохтур Третьякова-Менгеле вже написала, що вирвали? з контексту. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) June 24, 2020

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