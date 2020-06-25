Народная избранница от пропрезидентской "Слуги народа" и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". Такие слова политика на вызвали шквал критики в сети.

Заявление Третьяковой в отношении детей "низкого качества": коротко

На видео, появившемся в сети, политик размышляла о целесообразности выплаты безработным социальной помощи. По ее мнению, в семьях, нуждающимся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". И в будущем они "тоже садятся на государственные деньги". Об этом сообщает 24 канал .

К теме "Слуга народа" Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества": видео

Когда предоставляем деньги, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, то получим, скажу жестко, детей очень низкого качества,

– заявила Третьякова.

Как свою позицию поясняет нардеп

По словам Третьяковой, Великобритания и Сингапур применяют жесткие меры по борьбе с безработными.

Великобритания – очень жестокая к тем, кто не работает. У них даже когда был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизованным,

– отметила она и добавила, что похожая ситуация была и в Сингапуре.

Нардеп отметила, что такими садистскими методами власти других государств "выкорчевали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

Скандальные высказывания Третьяковой: смотрите видео

Как на заявлению Третьяковой отреагировали в сети

Бывший премьер Володиимир Гройсман отметил, что после таких заявлений Третьякова "точно не имеет права называться народным депутатом и должна сложить свой мандат".

"О на хвалит мир, где царит закон джунглей. А я не уверен, что в таком мире нашлось бы место для нее самой. Потому что кто-то более сильный мог бы решить, что народные депутаты – ненужные паразиты . Или такого мира вы на самом деле хотите, госпожа пока еще народный депутат? Подумайте об этом. Но, желательно, уже за пределами украинского парламента", – подчеркнул экс-чиновник.

Политический деятель и бывший нардеп Борислав Береза , со своей стороны, считает, что слова Третьяковой – это "трэш с запахом нацизма". В то же время, по его убеждению, такие заявления свидетельствуют об отсутствии социальной политики.

"Интересно, а когда она предложит измерять черепа циркулями? И как скоро предложит стерилизовать женщин без высшего образования в Украине? Вы понимаете, что это не оговорка, а ее жизненная философия? ", – подчеркнул Береза.

Политолог Анатолий Велимовский высказал мнение, что заявление нардепа Галины Третьяковой должно получить не только политическую оценку, а ее слова проанализировать следует еще и правоохранительным органам.

Откровенное профашистское заявление, которое стопроцентно "по достоинству" оценят наши партнеры из демократических стран. Если президент не хочет, чтобы этим заявлением крыли бы любые его попытки во внешнеполитическому направлению, он должен реагировать быстро и жестко,

– говорит специалист.

Бывший заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера саркастически заметил, что "каждый какой-то монтаж врагов против "Слуг". На этот раз записывали монтаж кастрированные и стерилизованные".

Комментируя слова Третьяковой, политолог Сергей Таран иронически предположил, что следующим законопроектом от президента Зеленского должно быть обязательное измерение в детсадах формы черепа.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко вспомнил, что недавно в Раде рассматривали законопроект авторства Галины Третьяковой и его название было таким: "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно квалификации, как фактора адаптации и мобильности украинцев".

Я хотел бы подчеркнуть, что там написано украинцев. Не гражданина Украины, не граждан Украины всех национальностей, а именно украинцев. Как определить, кто украинец, а кто – нет? Видимо, будут проводить тесты. Конечно, у нас в стране – большинство украинцы, но есть и армяне, греки, немцы, болгары, румыны, сербы, албанцы и так далее,

– подчеркнул политик.

По его словам, главное научно-экспертное управление Рады выдало замечания относительно этого закона о том, что он идет вопреки Конституции.

" Третьякова должна написать заявление и сложить депутатские полномочия ", – подчеркнул Гончаренко.

Комментарии других авторов относительно заявления Третьяковой

Видимо, у Зеленского подбирали слуг народа с сомнительными моральными качествами. Вот и Галина #Третьякова заговорила, что в бедных семьях рождаются неправильные дети. Не говоря о намеках на стерилизацию тех, кто претендует на соцпомощь. Падать больше некуда - Стах Розсоха (@ElturS) 24 июня 2020 г.

Зеленый фашизм или обычная шизофрения.



Слуга народа Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети «низкого качества» и «людей, которые получают социальную помощь нужно стерилизовать».

Детали: https://t.co/9ArOVHL8aJ pic.twitter.com/X3FMzaRrk2 - Павло Нусс (@PavloNuss) 24 июня 2020 г.

а дохтур Третьякова-Менгеле уже написала, что вырвали? из контекста. - Евгений Зинченко (@YevgenZinchenko) 24 июня 2020 г.

Обратите внимание "Мне нужны силы, и немалые" секс-переписка Третьяковой попала на камеру

Предыдущий скандал с участием Третьяковой