Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова оказалась под шквалом критики. Все из-за скандального заявления о "детях низкого качества" из бедных семей. 24 канал предлагает ознакомиться с политическим прошлым и самыми яркими фактами из биографии политика.

Что известно о политическом прошлом Галины Третьяковой

Актуально Скандальное заявление Третьяковой о детях "низкого качества": как отреагировали в "Слуге народа"

Образование и первые управленческие шаги Третьяковой

57-летняя Галина Третьякова родилась в Казахстане, на территории нынешней Акмолинской области неподалеку от столицы. После окончания средней школы переехала в Харьков.

В 1986 году работала инженером-технологом в Харьковской военной части №55484, а впоследствии даже возглавляла предприятие при Харьковском бронетанковом заводе.

В 1986 году окончила Харьковский авиационный институт, получив квалификацию "инженер-механик авиационных двигателей". Также она окончила Международный институт рыночных отношений и предпринимательства (ныне "Киевский университет рыночных отношений") и получила диплом магистра финансов. Впоследствии училась в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко.

Основным родом занятий Третьяковой в течение последних 20 лет была страховая сфера. С 1991 года она возглавляла Украинскую акционерно-страховой компании "АСКА".

С 1991 года она возглавляла Украинскую акционерно-страховой компании "АСКА". Также была вице-президентом Лиги страховых организаций Украины.

С 2006 по 2009 год была гендиректором страховой компании с российским капиталом "ПРОСТО-страхование. Жизнь и пенсия" (ЕГРПОУ 34531711). Компания закрылась в 2012 году из-за рискованных страховых операций со львовским производителем электроламп "Искра".

"ПРОСТО-страхование. Жизнь и пенсия" (ЕГРПОУ 34531711). Компания закрылась в 2012 году из-за рискованных страховых операций со львовским производителем электроламп "Искра". Третьякова возглавляла общественный совет при Пенсионном фонде Украины. Была членом правления Пенсионного фонда Украины, а также входила в состав общественных советов при министерствах (Минздраве, Минсоцполитики, Минфине и Министерстве доходов и сборов Украины).

В 2017 году стала основательницей и возглавила общественную организацию "Институт гражданских свобод".

Лихие 90-е и борьба за выживание

В 90-е годы во время раздела компании "АСКА" на украинский и российский филиалы позиции Третьяковой упрочились во время противостояния донецкого и киевского офисов компании.

В СМИ писали, что между группой Рината Ахметова, которую возглавлял Александр Сосис, и Третьяковой развернулась настоящая война. Третьякова якобы активно привлекала "крышевание" милиции и киевского УБОПа.

Также говорили о "защите" бизнеса Третьяковой в Киеве со стороны криминального авторитета Бориса Савлохова по прозвищу "Солоха", который тогда держал под контролем сеть казино и несколько вещевых рынков в столице.

После смерти Савлохова в 2004 году позиции Третьяковой значительно ослабли. Впоследствии под давлением "донецких" она таки вынуждена была продать свои активы в "АСКА" по цене, которая была меньше реальной стоимости в несколько раз.

Политическая карьера и взгляды

На парламентских выборах в 2019 году была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", под №54 в списке. Свое решение баллотироваться в депутаты она тогда объяснила так: "Я считаю, что больше пользы принесу обществу, если буду участвовать в реформе соцзащиты населения".

Сейчас Третьякова возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Одной из заместительниц Третьяковой в комитете является депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская.

Кстати Галина Третьякова участвует в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и является представительницей в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Галина Третьякова является известной сторонницей накопительной пенсионной системы. Она также выступала за повышение пенсионного возраста при сохранении соотношения пенсии и зарплаты на уровне не ниже 60%. Третьякова предлагает оставить Пенсионному фонду только пенсии по возрасту. Все остальное должно быть расходами Минфина и фондов соцобеспечения.



Галина Третьякова / Фото с сайта "Слуги народу"

Что известно о доходах и имуществе Третьяковой

Несмотря на то, что в СМИ часто говорили о бесчисленном состоянии Третьяковой, которое она получила в 90-е годы, в ежегодной декларации за 2019 год нардеп указала всего две квартиры в Киеве, которые находятся в ее собственности. Она их приобрела еще в середине 90-х годов. В то же время муж Третьяковой купил земельный участок на Киевщине за почти полмиллиона гривен общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Правда в декларации указана еще и третья квартира на 100 квадратных метров – она сейчас строится компанией "Укрвоенстрой".

У супругов есть два автомобиля

Citroen Grand Picasso 2016 года выпуска – приобретен за 800 тысяч гривен,

Citroen C4 Picasso 2013 года выпуска – приобретен за 40 тысяч гривен.

Доход Третьяковой в 2019 году состоял из зарплаты в "Украинской федерации страхования" в размере 497 тысяч гривен.

В Верховной Раде Третьякова получила 153 684 гривны зарплаты. Наличными Третьякова хранит 10 тысяч долларов и 25 тысяч гривен. На банковских счетах размещено 158 тысяч гривен.



Галина Третьякова и Сергей Попов / Фото из фейсбука Галины Третьяковой

Самые известные скандалы с участием Галины Третьяковой

К теме Заявление Третьяковой о детях "низкого качества": как на это отреагировали в сети

"Дети низкого качества"

Наверное, самый громкий скандал. Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". Такие слова политика вызвали шквал критики в сети.

На появившемся в сети видео политик размышляла о целесообразности выплаты безработным социальной помощи. По ее мнению, в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". И в будущем они "тоже садятся на государственные деньги".

По словам Третьяковой, Британия и Сингапур применяют жесткие меры для борьбы с безработными. Нардеп подчеркнула, что такими садистскими методами власть других государств "выкорчевывала в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

На это уже отреагировали в Совете Федерации профсоюзов – требуют отставки Третьяковой с должности главы комитета. В то же время ее коллега по фракции Елена Мошенец извинилась за депутата, отметив, что она некорректно сформулировала свою мысль. Кроме того, фракция может рассмотреть увольнение Третьяковой с должности главы парламентского комитета.

Скандальные высказывания Третьяковой: смотрите видео

Льготы военным

В ноябре прошлого года Третьякова предложила отменить льготы участникам боевых действий, которые служили по контракту, если они не были ранены.

Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор. Защищать нужно только тех, кто что-то потерял на войне,

– заявила тогда политик.

Это заявление вызвало шквал возмущения среди волонтеров и военных. Ветераны в сети даже запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.

Две пенсии для жителей ОРДЛО

2 января 2020 она заявила, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на две пенсии – от Украины и от России.

Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они ее экономически разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу нашим гражданам, которые там проживают,

– сказала Третьякова.

Поздравление с праздником людей с инвалидностью

Во время выступления в Верховной Раде она оригинально "поздравила" украинцев с Международным днем людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря. Галина Третьякова пожелала "счастливых и радостных лиц" людям с особыми потребностями.

Нардепы не совсем поняли такую позицию нардепа, а спикер Рады Дмитрий Разумков перебил ее и попытался исправить.

Я не думаю, что это праздник, несмотря на все большое уважение. Я понимаю, что это знаковая дата для Украины, для мира, но все же давайте не поздравлять, а делать,

– отметил Разумков.

Смотрите видео "поздравления" Третьяковой:

Интимная переписка

12 декабря во время заседания Верховной Рады Галину Третьякову поймали на интимной переписке с мужем. Во время обсуждения в Раде поправок в закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", Третьякова переписывалась в мессенджере о сексе. Судя по фото – со своим мужем Сергеем Поповым, который работает в общественной организации "Институт гражданских свобод".

– Может, сегодня матрас привезут.

– Урааааааа. Люблю тебя еще сильнее матраса. Секс на новом матрасе. Ураааааа.

Впоследствии она иронично отреагировала на эту публикацию.

Матрас, на котором сплю, ужасен. Нужно было менять. Спасибо мужу!

– написала она на своей фейсбук-странице.



Скриншот "Информатора" с интимной перепиской Третьяковой