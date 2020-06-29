В Україні вже тиждень обговорюють скандал за участі "слуги народу" Галини Третьякової, яка заявила, що в безробітних народжуються "діти низької якості". Цю заяву на пресконференції їй нагадали журналісти, але через прессекретаря все знову закінчилося скандально.

Новий інцидент трапився ще на пресконференції після засідання комітету з питань соцполітики 26 червня. Втім лише зараз це відео опублікували в ютубі, повідомляє 24 канал.

До слова Третьякова не збирається йти з комітету після скандалу з "неякісними дітьми"

Журналісти попросили в народної обраниці пояснити її слова про те, що безробітні народжують "дітей низької якості" для того, аби отримувати соціальну допомогу. Втім одразу ж втрутилася прессекретарка.

Вона почала закривати рота журналістці, не даючи змоги закінчити своє запитання. Вона продовжила перебивати навіть після зауважень, що журналістка звертається не до неї, а до Галини Третьякової.

Що цікаво, прессекретарка настільки завелась, що продовжила перебивати навіть тоді, коли народна обраниця почала відповідати на запитання журналістів.

"По-перше, я вже прокоментувала у своєму пості", – лише й встигла сказати Галина Третьякова. Втім її одразу ж перебила прессекретарка: "Не варто, Галино Миколаївно. Ми закінчили тоді питання".

Третьякова намагалася пояснити свої слова: дивіться відео

Скандал за участі Третьякової: коротко

Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". Такі слова політикині викликали шквал критики в мережі.

На відео, що з'явилося в мережі, вона розмірковувала щодо доцільності виплати безробітним соціальної допомоги. На її думку, в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". І у майбутньому вони "теж сідають на державні гроші".

Вона навіть запропонувала стерилізувати таких людей, аби ці "діти низької якості" не народжувалися. Завдяки бажанню створити "ідеальну націю" в соцмережах Третьякову порівняли з Адольфом Гітлером.

Галина Третьякова про "дітей низької якості": дивіться відео