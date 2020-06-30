Родичі людей, яких вважають зниклими безвісти на Донбасі, не хочуть визнавати їхню смерть. Адже отримують від держави до 30 тисяч гривень щомісячно. Чимало пільг треба скасувати, щоб люди не мали спокуси сидіти на шиї у тих, хто платить податки. Адже ця спокуса "морально розбещує".

Таку думку висловила Галина Третьякова – та сама депутатка від "Слуги народу", яка очолює комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Та ж, нагадує 24 канал, навколо слів якої про "дітей низької якості" вже кілька днів як розгорівся гучний скандал.

До теми Діти низької якості: завдяки прессекретарці Третьякова ще більше погрузла в скандалі – відео

Пільговики "сидять на шиї" й "морально розбещені"

Новий відеоуривок вебінару за участі Третьякової із неоднозначною заявою останньої опублікувала у фейсбуці спільнота "Міжнародне громадське об'єднання учасників бойових дій "Незламні".

Запис засвідчує, як депутатка говорить про необхідність прибрати пільги, якими українці зловживають.

"Людина трудяща, яка хоче знайти робоче місце, вона отримає більше заробітних плат, якщо не буде оцих пільг у трудовому кодексі. Якщо ці пільги залишити, то ними будуть зловживати", – каже Третьякова.

А далі наводить приклад таких, як вона вважає, зловживань. Прикладом політикиня чомусь обрала саме родичів людей, які безвісти зникли під час війни на Донбасі (цитату наводимо повністю, щоб не виникало непорозумінь та зауважень щодо "вирваних із контексту" слів).

У нас є зниклі безвісти, і ми чітко знаємо, що хлопець чи дівчина загинули, що їх там розстріляли. Просто ми ще не добралися до місць поховання. Відповідно, і батьки, і родичі знають, що їх родичі загинули на тій території. Але вони не хочуть констатувати їхню смерть, навіть якщо пройшов час і є судові рішення, що людина загинула. Родичі не хочуть, тому що вони за це отримують гроші й великі – до 20 – 30 тисяч гривень за місяць за ту людину, яка зникла безвісти,

– повідомила Третьякова.

Вона вважає, що наявність економічної мотивації "розбещує людину у моральному сенсі". Мовляв, треба розуміти, що якщо людина щось отримує від держави, то тим самим вона "сідає на шию тому, хто платить податки".

"Я вважаю, що це спадщина від радянщини: усе тут моє, всі ми тут поділили в Радянському Союзі, йдемо до комунізму", – підсумувала свою позицію Третьякова.

Коротко про скандал навколо "дітей низької якості"