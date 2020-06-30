Родственники людей, которых считают пропавшими без вести на Донбассе, не хотят признавать их смерть. Ведь получают от государства до 30 000 гривен ежемесячно. Немало льгот надо отменить, чтобы люди не имели соблазна сидеть на шее у тех, кто платит налоги. Ведь это искушение "морально развращает".

Такое мнение высказала Галина Третьякова – та самая депутат от "Слуги народа", которая возглавляет комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов . И т а же самая, напоминает 24 канал, вокруг слов которой о "детях низкого качества" уже несколько дней как разгорелся громкий скандал.

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Льготники "сидят на шее" и "морально распущенные"

Новый видео отрывок вебинара с участием Третьяковой с неоднозначным заявлением последней опубликовало в фейсбуке сообщество "Международное общественное объединение участников боевых действий "Несокрушимые".

Запись показывает, как депутат говорит о необходимости убрать льготы, которыми украинцы злоупотребляют.

"Человек т рудящийся, который хочет найти рабочее место, он получит больше заработных плат, если не будет этих льгот в трудовом кодексе. Если эти льготы оставить, то ими будут злоупотреблять", – говорит Третьякова.

А дальше приводит пример таких, как она считает, злоупотреблений. Примером политик почему-то выбрала именно родственников людей, без вести пропавших во время войны на Донбассе (цитату приводим полностью, чтобы не возникало недоразумений и замечаний по поводу "вырванных из контекста" слов).

У нас есть пропавшие без вести, и мы четко знаем, что парень или девушка погибли, их там расстреляли. Просто мы еще не добрались до мест захоронения. Соответственно, и родители, и родственники знают, что их родственники погибли на той территории. Но они не хотят констатировать их смерть, даже если прошло время и есть судебные решения, что человек погиб. Родственники не хотят, потому что они за это получают деньги и большие – до 20 – 30 тысяч гривен в месяц за того человека, который пропал без вести,

– сообщила Третьякова.

Она считает, что наличие экономической мотивации "развращает человека в нравственном смысле". Мол, надо понимать, что если человек что-то получает от государства, то тем самым он " садится на шею тому, кто платит налоги" .

"Я считаю, что это наследие от советщины: все здесь мое, все мы здесь поделили в Советском Союзе, идем к коммунизму", – подытожил свою позицию Третьякова.

Коротко о скандале вокруг "детей низкого качества"