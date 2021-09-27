Свои подписи под соглашением поставили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп. Письмо-заверение подписала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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Премьер Денис Шмыгаль выразил благодарность партнерам за поддержку и помощь в восстановлении во время пандемии.

Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней,
– подчеркнул Шмыгаль.

Как распределят деньги

  • 7 млн долларов – на улучшение состояния здоровья украинцев;
  • 2 млн долларов — на обеспечение роста экономики.

Украина получит помощь по безопасности от США

  • В сентябре 2021 года Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 год. В частности, в нем заложили помощь по безопасности для Украины.
  • Сумма составляет 300 миллионов долларов помощи Украине. Сумму помощи увеличили на 50 миллионов.
  • "За" проголосовали 316 человек.