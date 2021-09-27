Свои подписи под соглашением поставили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп. Письмо-заверение подписала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Заметьте Деньги в обмен на реформы: сотрудничество с МВФ повышает рейтинг Украины

Премьер Денис Шмыгаль выразил благодарность партнерам за поддержку и помощь в восстановлении во время пандемии.

Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней,

– подчеркнул Шмыгаль.

Как распределят деньги

7 млн долларов – на улучшение состояния здоровья украинцев;

2 млн долларов — на обеспечение роста экономики.

Украина получит помощь по безопасности от США