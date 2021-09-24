Новый бюджет включает увеличение на 50 миллионов долларов. Соответствующее решение приняли 24 сентября.

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Штаты одобрили увеличение помощи Украине

В Палате представителей США за проект оборонного бюджета США (NDAA) на 2022 год отдали 316 голосов и 311 – "против".

Предварительно известно, что за проект закона проголосовали конгрессмены от обеих партий. Утвержденный документ:

определяет основные направления оборонной политики Штатов;

устанавливает оборонные расходы США на уровне 777,9 миллиарда долларов.

Законопроект также предусматривает предоставление 300 миллионов долларов помощи по безопасности Украине, что включает увеличение программы на 50 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, чтобы вступить в законную силу, соответствующий законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Более того, на совместном комитете должны урегулировать возможные разногласия между версиями проекта закона 2 палат Конгресса. Однако сенатская версия также содержит увеличение помощи по безопасности Украине до 300 миллионов долларов.

Реакция политиков США по увеличению помощи Украине

Сенатор Роб Портман, который был одним из инициаторов увеличения помощи Украине объяснил, что инициатива по безопасности в отношении Украины "продолжает предоставлять нашим союзникам в Украине помощь необходимую для защиты суверенной территории – на суше, на море и в воздухе".

Мне приятно, что в оборонном законопроекте Сената предусмотрено продолжение действия и увеличение помощи по безопасности для нашего союзника Украины,

– заявил Портман.

Кстати, к проекту закона об оборонном бюджете включили обязательные санкции против "Северного потока-2", а также ограничения на операции с российскими гособлигациями.

Соавтор поправки по санкциям против" Северного потока-2" конгрессвумен Марси Каптур приветствовала такое решение Палаты представителей.

"Конгресс есть и будет оставаться стойким борцом за свободу в Центральной и Восточной Европе, включая Украину", – заверила Марси Каптур.

Мощный сигнал как для рынков, так и для Путина, – Шерман

Палата представителей США включила в проект оборонного бюджета поправки по ограничению на операции с новым госдолгом России на первичном и вторичном рынке.

Конгрессмен-демократ Брэд Шерман, который был одним из соавторов поправки, сказал, что ограничения – "мощный сигнал как для рынков, так и для Путина, что санкции США против России еще не достигли пика и, что Соединенные Штаты готовы действовать против усилий Путина, которые вредят нашей демократии и разделяют страну".

Стоит отметить, что Американская торговая палата в письме в Конгресс выразила обеспокоенность – поправка может повредить американским компаниям, которые действуют в России.

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