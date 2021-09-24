Новий бюджет включає збільшення на 50 мільйонів доларів. Відповідне рішення ухвалили 24 вересня.

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Штати схвалили збільшення допомоги Україні

У Палаті представників США за проєкт оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік віддали 316 голосів та 311 – "проти".

Попередньо відомо, що за проєкт закону проголосували конгресмени від обох партій. Затверджений документ:

визначає основні напрямки оборонної політики Штатів;

встановлює оборонні видатки США на рівні 777,9 мільярдів доларів.

Законопроєкт також передбачає надання 300 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, що включає збільшення програми на 50 мільйоні доларів,

– мовиться у повідомленні.

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