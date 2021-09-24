Новий бюджет включає збільшення на 50 мільйонів доларів. Відповідне рішення ухвалили 24 вересня.
Читайте також У США схвалили збільшення військової допомоги Україні
Штати схвалили збільшення допомоги Україні
У Палаті представників США за проєкт оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік віддали 316 голосів та 311 – "проти".
Попередньо відомо, що за проєкт закону проголосували конгресмени від обох партій. Затверджений документ:
- визначає основні напрямки оборонної політики Штатів;
- встановлює оборонні видатки США на рівні 777,9 мільярдів доларів.
Законопроєкт також передбачає надання 300 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, що включає збільшення програми на 50 мільйоні доларів,
– мовиться у повідомленні.
Новина доповнюється…