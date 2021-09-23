Відповідне рішення ухвалили 22 вересня. Про це розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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Палата представників Конгресу США ухвалила правки до бюджету

Палата представників Конгресу США щойно (мовиться про 22 вересня за місцевим часом США – 24 канал) ухвалила правки до оборонного бюджету які містять обов'язкове накладення санкцій на "Північний потік-2",

– розповів Вітренко.

Він запевнив, що тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США.

До речі, Вітренко пояснив, що адміністрація Байдена після інаугурації у січні 2021 року вирішила скористатися своїм правом зробити виключення (waiver) із законодавства про санкції для оператора "ПП-2" "з дивною аргументацією – з міркувань нацбезпеки".

Він також запевнив: "Ми продовжуємо переконувати адміністрацію США, що якраз з міркувань нацбезпеки США, Європи, України, всього вільного світу, потрібно терміново накласти ці санкції". Додав, що є позитивні зрушення.

Зверніть увагу! 22 липня 2021 року США та Німеччина ухвали договір щодо "ПП-2". Згідно з ним Берлін зобов'язався сприяти продовження угоди про транзит газу через територію України та вводити санкції проти Росії, якщо та використовуватиме "газ, як зброю".

Коротко про санкції США щодо "Північного потоку-2"