Соответствующее решение приняли 22 сентября. Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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Палата представителей Конгресса США приняла правки в бюджет

Палата представителей Конгресса США (речь идет о 22 сентября по местному времени США – 24 канал) приняла правки в оборонный бюджет которые содержат обязательное наложение санкций на"Северный поток-2",

– рассказал Витренко.

Он заверил, что теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США.

Кстати, Витренко пояснил, что администрация Байдена после инаугурации в январе 2021 года решила воспользоваться своим правом сделать исключение (waiver) из законодательства о санкциях для оператора "ПП-2" "со странной аргументацией – "из соображений нацбезопасности".

Он также заверил: "Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений нацбезопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира, нужно срочно наложить эти санкции". Добавил, что есть положительные сдвиги.

Обратите внимание! 22 июля 2021 года США и Германия подписали договор по "СП-2". Согласно ему Берлин обязался содействовать продлению соглашения о транзите газа через территорию Украины и вводить санкции против России, если та будет "использовать газ как оружие".

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