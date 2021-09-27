Свої підписи під угодою поставили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп. Лист-засвідчення підписала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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Прем'єр Денис Шмигаль висловив вдячність партнерам за підтримку та допомогу у відновленні у час пандемії.

Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб,
– наголосив Шмигаль.

Як розподілять гроші

  • 7 млн доларів — на поліпшення стану здоров'я українців;
  • 2 млн доларів — на забезпечення зростання економіки.

Україна отримає безпекову допомогу від США

  • У вересні 2021 року Палата представників США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 рік. Зокрема, у ньому заклали безпекову допомогу для України.
  • Сума становить 300 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні. Суму допомоги збільшили на 50 мільйонів.
  • "За" проголосували 316 людей.