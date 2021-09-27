Свої підписи під угодою поставили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп. Лист-засвідчення підписала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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Прем'єр Денис Шмигаль висловив вдячність партнерам за підтримку та допомогу у відновленні у час пандемії.

Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб,

– наголосив Шмигаль.

Як розподілять гроші

7 млн доларів — на поліпшення стану здоров'я українців;

2 млн доларів — на забезпечення зростання економіки.

Україна отримає безпекову допомогу від США