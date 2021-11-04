Первый вице-спикер Александр Корниенко в кулуарах Рады сообщил, что существуют две даты. По его словам, в политсиле обсуждается 20 и 27 число.

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Съезды проходят у нас на выходных. У нас суббот (в ноябре – 24 канал) не так много осталось: послезавтра (6 ноября) его точно не будет, дальше 13, 20 или 27,

– сказал нардеп.

"За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20 или 27 как вероятные даты я рассматривал бы", – продолжил Александр Корниенко.

Могут исключить из партии Дмитрука

"Слуга народа" добавил, что на этом съезде может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артема Дмитрука.

Он ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании политсилой.

Я сейчас провожу служебное расследование: исчезло заявление г-на Дмитрука. Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии,

– подытожил вицеспикер.

Обратите внимание! "Слуги народа" в начале октября в Трускавце провели большое собрание. В мероприятии тогда приняли участие народные депутаты, представители правительства и президент.

Собрание "слуг" в Трускавце