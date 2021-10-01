Детали о том, что будут обсуждать "слуги народа" во время заседания 1 и 2 октября в сети обнародовала пресс-секретарь фракции политсилы Юлия Палийчук.

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Планы "слуг" на 1 октября

Руслан Стефанчук суммирует работу над планом выполнения программы президента. Этот план группы из представителей Кабмина, комитетов Верховной Рады и Офиса Президента формировали по 23 темам.

суммирует работу над планом выполнения программы президента. Этот план группы из представителей Кабмина, комитетов Верховной Рады и Офиса Президента формировали по 23 темам. Денис Шмыгаль расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина.

расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина. Тимофей Милованов представит План трансформации страны, который создали на основе всех наработок команды. Именно этот план представил Владимир Зеленский во время визита в США.

К слову, этот документ будут обрабатывать и во время второго дня заседания "Большой фракции". Депутаты и чиновники будут работать в пределах 8 групп и выработают меры по выполнению плана трансформации на 2021 – 2023 годы. В частности, речь идет о ключевых реформах, проектах, законопроектах, механизмах внедрения реформ.

Депутаты оценят работу действующего правительства и деятельность каждого из министров. Оценка будет происходить онлайн через интерактивную программу.

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План заседания 2 октября

В этот день проведут совещание участников мероприятия с представителями силовых министерств и правоохранительных органов. Цель мероприятия – подытожить работу и обсудить ключевые идеи законопроектов, которые министерства, ведомства и депутаты будут подавать на рассмотрение парламента.

Работа в группах над детализацией "Плана трансформации страны" по следующим направлениям:

военная безопасность и международные отношения;

энергетическая независимость и зеленая трансформация;

человеческий капитал;

технологическое развитие и рыночные трансформации;

инфраструктура и местное развитие;

продовольственный хаб;

цифровой хаб;

верховенство права.

Результаты работы групп представят всем участникам для совместного обсуждения, внесения замечаний и предложений. В обсуждении итогов работы групп примет участие президент. В результате сформируют план для команды на ближайшие 2,5 года. Кроме того, Зеленский выступит с речью.

Завершится заседание фракции "награждением" лучших нардепов в нескольких "номинациях".

Текст сообщения Юлии Палийчук:

Сегодня, 1 октября, в работе "Большой фракции" запланировано:

Руслан Стефанчук подведет итоги работы над планом выполнения программы Президента, который формировался по 23 темам группами из представителей Кабмина, комитетов ВР и Офиса Президента.

Денис Шмыгаль расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности правительства.

Тимофей Милованов представит План Трансформации страны, который был создан на основе всех наработок команды. Именно этот план представил Президент Украины во время визита в США.

План Трансформации будет обрабатываться и на второй день заседания "Большой фракции". Депутаты и чиновники разобьются на 8 групп и выработают меры по выполнению Плана Трансформации на 2021-2023 г. В частности речь идет о ключевых реформах, проектах, законопроектах, механизмах внедрения реформ.

Депутаты оценят работу действующего правительства и деятельность каждого из министров. Оценка будет происходить онлайн через интерактивную программу.