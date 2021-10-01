Деталі про те, що обговорюватимуть "слуги народу" під час засідання 1 та 2 жовтня у мережі оприлюднила речниця фракції політсили Юлія Палійчук.

Читайте також "Слуга народу" обговорить відставку Разумкова у Трускавці

Плани "слуг" на 1 жовтня

Руслан Стефанчук підсумує роботу над планом виконання програми президента. Це план групи з представників Кабміну, комітетів Верховної Ради та Офісу Президента формували за 23 групами.

підсумує роботу над планом виконання програми президента. Це план групи з представників Кабміну, комітетів Верховної Ради та Офісу Президента формували за 23 групами. Денис Шмигаль розкаже про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності Кабміну.

розкаже про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності Кабміну. Тимофій Милованов презентує План трансформації країни, який створили на основі всіх напрацювань команди. Саме цей план представив Володимир Зеленський під час візиту до США.

До слова, цей документ опрацьовуватимуть і під час другого дня засідання "Великої фракції". Депутати й урядовці працюватимуть у межах 8 груп і напрацюють заходи з виконання плану трансформації на 2021 – 2023 роки. Зокрема, йдеться про ключові реформи, проєкти, законопроєкти, механізми впровадження реформ.

Депутати оцінять роботу чинного уряду й діяльності кожного з міністрів. Оцінка відбуватиметься онлайн через інтерактивну програму.

Зверніть увагу Планують "гала-вечерю": "слугам народу" в Трускавці вручатимуть партійний "Оскар"

План засідання 2 жовтня

Цього дня проведуть нараду учасників заходу із представниками силових міністерств і правоохоронних органів. Мета заходу – підсумувати роботу й обговорити ключові ідеї законопроєктів, які міністерства, відомства і депутати подаватимуть на розгляд парламенту.

Робота у групах над деталізацією "Плану трансформації країни" за такими напрямками:

військова безпека та міжнародні відносини;

енергетична незалежність і зелена трансформація;

людський капітал;

технологічний розвиток і ринкові трансформації;

інфраструктура й місцевий розвиток;

продовольчий хаб;

цифровий хаб;

верховенство права.

Результати роботи груп презентують усім учасникам для спільного обговорення, внесення зауважень та пропозицій. В обговоренні підсумків роботи груп візьме участь президент. У результаті сформують план для команди на найближчі 2,5 року. Крім того, Зеленський виступить із промовою.

Завершиться засідання фракції "нагородженням" найкращих нардепів кількох "номінаціях".

Зверніть увагу! "Слуги народу" прибули на з'їзд фракції вранці 1 жовтня. До Трускавця політики прибули в оновленому вагоні Укрзалізниці. Політики розповіли, що самі оплачували собі дорогу.

Текст допису Юлії Палійчук:

На сьогодні, 1 жовтня, у роботі "Великої фракції" заплановано:

Руслан Стефанчук підіб’є підсумки роботи над планом виконання програми Президента, який формувався за 23 темами групами з представників Кабміну, комітетів ВР та Офісу Президента.

Денис Шмигаль розкаже про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності уряду.

Тимофій Милованов презентує План Трансформації країни, що був створений на основі всіх напрацювань команди. Саме цей план представив Президент України під час візиту до США.

План Трансформації буде опрацьовуватися і на другий день засідання «Великої фракції». Депутати й урядовці розіб’ються на 8 груп і напрацюють заходи з виконання Плану Трансформації на 2021-2023 р. Зокрема йдеться про ключові реформи, проєкти, законопроєкти, механізми впровадження реформ.

Депутати оцінять роботу чинного уряду й діяльності кожного з міністрів. Оцінка відбуватиметься онлайн через інтерактивну програму.