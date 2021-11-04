Перший віцеспікер Олександр Корнієнко в кулуарах Ради повідомив, що існують дві дати. За його словами, у політсилі обговорють 20 і 27 число.

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З'їзди відбуваються в нас на вихідних. У нас субот (у листопаді – 24 канал) не так багато залишилося: післязавтра (6 листопада) його точно не буде, далі 13, 20 або 27,

– сказав нардеп.

"За тиждень з'їзд неможливо підготувати, бо це документи та конференції обласні, а от 20 або 27, як імовірні дати я розглядав би", – продовжив Олександр Корнієнко.

Можуть виключити з партії Дмитрука

"Слуга народу" додав, що на цьому з'їзді може вирішитись питання про виключення з партії народного депутата Артема Дмитрука.

Він раніше в одному з інтерв'ю заявив про своє розчарування політсилою.

Я зараз проводжу службове розслідування: зникла заява пана Дмитрука. Якщо фракція поставить питання про його виключення з фракції, то ми далі, як правило, в автоматичному режимі виключаємо з партії,

– підсумував віцеспікер.

Зверніть увагу! "Слуга народу" напочатку жовтня в Трускавці провела велике зібрання. У заході тоді взяли участь народні депутати, представники уряду та президент.

Зібрання "слуг" у Трускавці