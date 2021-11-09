Про нових "слуг народу" у Верховній Раді у мережі повідомила речниця політичної сили Юлія Палійчук.

Раніше ЦВК визнала обраними 3 нових народних депутатів

Нові депутати у фракції "слуг" у парламенті

  • Сергій Кострійчук (виборчий список – №140)
  • Сергій Козир (округ №184);
  • Віталій Войцехівський (округ №197).

Вітаємо у команді "Слуга народу" та бажаємо успіхів,
– додала речниця партії.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала нових народних депутатів під час засідання 9 листопада.

Визнання ЦВК обраними нових нардепів

  • Центральна виборча комісія 9 листопада визнала Сергія Козиря та Віталія Войцехівського народними депутатами, обраними на позачергових виборах до Верховної Ради, які пройшли 31 жовтня.
  • Відповідно до результатів голосувань, Козиря підтримали 62,6% виборців, Войцехівського – 46,1%.
  • Крім того, парламентарем визнали й Сергія Кострійчука, який замінить у Раді Ірину Верещук. Вона ж тепер обіймає пост міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Текст допису Юлії Палійчук:

Фракція "Слуга народу" поповниться трьома народними депутатами:

ЦВК визнала народними депутатами:

1. Сергія Кострійчука (виборчий список – № 140)

2. Сергія Козира (округ 184);

3. Віталія Войцехівського (округ 197).

Вітаємо у команді "Слуга народу" та бажаємо успіхів!