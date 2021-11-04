На цій посаді Ірина Верещук замінила Олексія Резнікова, якого сьогодні Верховна Рада призначила міністром оборони.

Цікаво Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони

Призначення Верещук

Ірина Верещук у програмі своєї діяльності на посаді заявила, що першочергово проведе аудит щодо того, як міністерство виконує План реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Також Верещук заявила про ініціативу створення експертної та громадської рад при Міністерстві реінтеграції.

Серед пріоритетів міністерка окреслила збільшення фінансування проєктів з реінтеграції та мобілізацію фінансових зусиль міжнародних партнерів. Ірина Верещук запропонувала створити спеціальний фонд.

Також Верещук звернула увагу на проєкти, які стосуються відновлення інфраструктури на Донбасі та створення якісного контенту для людей з окупованих територій.

У планах міністерки ще є створення Українського національного центру розбудови миру для збору доказів злочинів Росії на окупованих нею територіях.

Основним пріоритетом Ірина Верещук назвала молодь. Особливо з тимчасово окупованих територій.

Мій головний пріоритет – це наша молодь. Саме для них та з ними ми будемо повертати наші Крим та Донбас. Я приділятиму особливу увагу питанням освіти та працевлаштування молоді з тимчасово окупованих територій,

– заявила Верещук.

Після голосування Ірина Верещук перед народними депутатами склала присягу віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Призначення Ірини Верещук: дивіться відео

Верещук могла обійняти посаду міністра оборони

Ще у липні "слуга народу" Ірина Верещук стверджувала, що готова очолити Міністерство оборони. Мовляв, відчуває у собі силу й розуміє, чого потребує сьогодні армія. Вона підкреслила, що відповідне відомство повинна очолювати людина, яка розуміються у менеджменті й може обслуговувати військо.

У жовтні нардепка в інтерв'ю 24 каналу підтвердила, що амбіції очолити оборонне відомство у неї нікуди не зникли. "В мене немає "хочу" чи "не хочу" (стати міністеркою – 24 канал). Ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність", – підкреслила Верещук.

Що відомо про Ірину Верещук

Джерело: "Вікіпедія"