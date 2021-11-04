Біографія Ірини Верещук

До цього вона протягом понад 2 років була народною депутаткою від провладної фракції в парламенті, а також членкинею Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Що відомо про Ірину Верещук – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Освіта

Народилася Ірина Верещук 30 листопада 1979 року в місті Рава-Руська Жовківського району, що у Львівської області. Навчалася у школі до 1997 року та закінчила її зі золотою медаллю.

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Верещук у дитинстві / Фото з фейсбуку Ірини Верещук

Далі вона вступила у Військовий інститут при Національному університеті Львівська політехніка на спеціальність "Міжнародна інформація". Провчившись до 2002 року, здобула відзнаку.

Після цього навчання Верещук не завершилося і вона з 2002 по 2006 роки була студенткою правничого факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Правознавство".

Згодом вона була слухачкою у Львівському регіональному інституті держуправління Національної академії державного управління при Президентові України.

За результатами навчання, влітку 2009 року проходила стажування у Секретаріаті Кабінету міністрів. Після чого була внесена у кадровий резерв працівників КМУ та нагороджена Подякою та Почесною грамотою уряду.

З 2011 року навчалася в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, який закінчила з відзнакою.

"Слуга народу" 11 листопада 2015 року захистила дисертацію та отримала ступінь кандидата наук з державного управління.

У 2015 – 2016 роках була стипендіаткою Польсько-американського фонду Свободи за програмою імені Лейна Кіркланда.

У липні 2016 року отримала диплом Національної школи державного управління

Зауважте! Ірина Верещук має звання доктора філософії, кандидата наук з держуправління, професорки кафедри загальної та прикладної психології Інституту екології економіки та права.

Кар'єра

Ірина Верещук після закінчення Військового інституту 5 років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах України.

Згодом вона працювала заступником голови Жовківської районної державної адміністрації з гуманітарних питань і зовнішньої політики.

Очільниця Рави-Руської

У 2010 році Ірина Верещук очолила місто Рава-Руська. На посаді мера вона пропрацювала до 2015 року. За підсумками виборів, багато ЗМІ називали її однією з наймолодших жінок-міських голів в Україні (30 повних років).

На посаді очільниці Рави-Руської вона заявляла про:

необхідність децентралізації влади,

проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні,

передачі податків місцевим громадам.

Окрім цього, виступала за надання прикордонним населеним пунктам спеціального статусу, який сприятиме додатковим надходженням до місцевих бюджетів шляхом збору податків за перетин автомобілями, які проходять кордон, таких міст, сіл і селищ.

Верещук не допрацювала свою каденцію повністю. 17 лютого 2015 року подала у відставку нібито "через постійний тиск і звинувачення псевдопатріотів".



Верещук на посаді мера Рава-Руської / Фото з фейсбуку Ірини Верещук

Важливо. Після оголошення урядом Азарова-Януковича відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, наступного дня, від імені громади Рави-Руської, звернулася до Євросоюзу із закликом підписати Угоду про асоціацію окремо з Равою-Руською.

Політична діяльність

Цікавим є те, що Верещук балотувалась у Раду VIII скликання як самовисуванка на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року в окрузі №122, але програла, зайнявши 6 місце з підтримкою 4,46 %.

Однак через 5 років, у 2019, вона все ж змогла потрапити в парламент. Її обрали до ВРУ за списком партії "Слуга народу" під №29. Там стала членкинею Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



Членкиня парламентського Комітету / Фото з фейсбуку Ірини Верещук

Робота з урядом

Кабмін 4 вересня 2019 року призначив Верещук представницею у Раді,

15 листопада 2019 року вона пішла з посади, заявивши, що прем'єр Гончарук планував звільнити її за критику держбюджету та дій уряду.

Боротьба за крісло мера Києва

У липні 2020 року Верещук стала кандидаткою на посаду Київського міського голови від партії "Слуга Народу". Її було обрано на внутрішньопартійних праймеріз, висування підтримав президент Володимир Зеленський.

Під час агітаційної кампанії кандидатка знялась у проморолику, де літала над українською столицею в образі схожому на Мері Поппінс.



Верещук у ролі "Мері Поппінс" / Фото Kyiv Media

До слова. На виборах 25 жовтня 2020 року за Верещук проголосувало 5,44% мешканців Києва. Вона посіла 5 місце за кількістю голосів.

Портфель у Кабміні

У жовтні 2021 року Верещук заявила, що має амбіції стати міністеркою оборони замість Андрія Тарана. Вона пояснила, що готова очолити відповідну посаду. Адже має вищу військову освіту, а її чоловік – військовий.

Я добре знаю, куди йду і розумію, який для мене це становитиме ризик – репутаційний, політичний і психологічний. Хтось мусить це робити,

– наголосила тоді вона.

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Майно

У декларації Верещук вказано, що вона є співвласницею двох квартир у Львові та одної в Броварах. Водночас володіє квартирою у Раві-Руській, а також має у власності три земельні ділянки.

Задекларувала також "слуга народу" автомобіль Toyota Camry. Також вказано, що Михайло Кухаренко, з яким вона "спільно проживає, але не перебуває у шлюбі" володіє Volkswagen Touareg.

Окрім цього, вона вказала й грошові активи – 160 тисяч гривень і 11 000 доларів.

Повну декларацію Ірини Верещук – переглядайте за посиланням.