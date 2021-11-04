Биография Ирины Верещук

До этого она в течение больше 2 лет была народным депутатом от провластной фракции в парламенте, а также членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Что известно об Ирине Верещук – читайте в материале 24 канала.

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Образование

Родилась Ирина Верещук 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Жовковского района Львовской области. Училась в школе до 1997 года и закончила ее с золотой медалью.

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Верещук в детстве / Фото из фейсбука Ирины Верещук

Далее она поступила в Военный институт при Национальном университете Львовская политехника на специальность "Международная информация". Проучившись до 2002 года, получила награду.

После этого обучения Верещук не завершилось, и она с 2002 по 2006 годы была студенткой юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности "Правоведение".

Впоследствии она была слушательницей во Львовском региональном институте госуправления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

По результатам обучения, летом 2009 года проходила стажировку в Секретариате Кабинета министров. После чего была внесена в кадровый резерв работников КМУ и награждена благодарностью и Почетной грамотой правительства.

С 2011 года училась в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, который окончила с отличием.

"Слуга народа" 11 ноября 2015 года защитила диссертацию и получила степень кандидата наук по государственному управлению.

В 2015 – 2016 годах была стипендиаткой Польско-американского фонда Свободы по программе имени Лейна Киркланда.

В июле 2016 года получила диплом Национальной школы государственного управления

Обратите внимание! Ирина Верещук имеет звание доктора философии, кандидата наук по госуправлению, профессора кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права.

Карьера

Ирина Верещук после окончания Военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Впоследствии она работала заместительницей главы Жовковской районной государственной администрации по гуманитарным вопросам и внешней политике.

Глава Равы-Русской

В 2010 году Ирина Верещук возглавила город Рава-Русская. На посту мэра она проработала до 2015 года. По итогам выборов, многие СМИ называли ее одной из самых молодых женщин-городских голов в Украине (30 полных лет).

В должности руководительницы Равы-Русской она заявляла о необходимости:

децентрализации власти,

проведения административно-территориальной реформы в Украине,

передачи налогов местным общинам.

Кроме этого, выступала за предоставление пограничным населенным пунктам специального статуса, который будет способствовать дополнительным поступлениям в местные бюджеты путем сбора налогов за пересечение автомобилями, которые проходят границу, таких городов, сел и поселков.

Верещук не доработала свою каденцию полностью. 17 февраля 2015 года подала в отставку якобы "из-за постоянного давления и обвинений псевдопатриотов".



Верещук на посту мэра Рава-Русской / Фото из фейсбука Ирины Верещук

Важно. После объявления правительством Азарова – Януковича отказа от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, на следующий день, от имени общины Равы-Русской, обратилась к Евросоюзу с призывом подписать соглашение об ассоциации отдельно с Равой-Русской.

Политическая деятельность

Интересным является то, что Верещук баллотировалась в Раду VIII созыва как самовыдвиженка на внеочередных выборах 26 октября 2014 года в округе №122, но проиграла, заняв 6 место с поддержкой 4,46%.

Однако через 5 лет, в 2019, она все же смогла попасть в парламент. Ее избрали в ВРУ по списку партии "Слуга народа" под №29. Там стала членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



Член парламентского комитета / Фото из фейсбука Ирины Верещук

Работа с правительством

Кабмин 4 сентября 2019 года назначил Верещук представительницей в Раде.

15 ноября 2019 года она ушла с должности, заявив, что премьер Гончарук планировал уволить ее за критику госбюджета и действий правительства.

Борьба за кресло мэра Киева

В июле 2020 года Верещук стала кандидаткой на должность Киевского городского главы от партии "Слуга народа". Она была избрана на внутрипартийных праймериз, выдвижение поддержал президент Владимир Зеленский.

Во время агитационной кампании кандидатка снялась в проморолике, где летала над украинской столицей в образе, похожем на Мэри Поппинс.



Верещук в роли "Мэри Поппинс" / Фото Kyiv Media

К слову. На выборах 25 октября 2020 года за Верещук проголосовали 5,44% жителей Киева. Она заняла 5 место по количеству голосов.

Портфель в Кабмине

В октябре 2021 года Верещук заявила, что имеет амбиции стать министром обороны вместо Андрея Тарана. Она объяснила, что готова возглавить соответствующую должность. Так как имеет высшее военное образование, а ее муж – военный.

Я хорошо знаю, куда иду, и понимаю, какой для меня это составит риск – репутационный, политический и психологический. Кто-то должен это делать,

– подчеркнула она.

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Имущество

В декларации Верещук указано, что она является совладелицей двух квартир во Львове и одной в Броварах. В то же время владеет квартирой в Раве-Русской, а также имеет в собственности три земельных участка.

Также задекларировала "слуга народа" автомобиль Toyota Camry. Кроме того, указано, что Михаил Кухаренко, с которым она "совместно проживает, но не состоит в браке", владеет Volkswagen Touareg.

К тому же она указала и денежные активы – 160 000 гривен и 11 000 долларов.

Полную декларацию Ирины Верещук – смотрите по ссылке.