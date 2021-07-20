Ірина Верещук зазначила, що розуміє, чого потребує сьогодні армія. Таку заяву вона зробила перед журналістами біля Верховної Ради.

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Верещук "відчуває у собі силу очолити Міноборони"

На запитання про те, чи відчуває вона у собі силу очолити таке складне міністерство, Ірина Верещук спершу вирішила відповісти запитанням. Вона звернулася до журналістки і перепитала: "А як ви думаєте, я відчуваю у собі силу?" А згодом загадково посміхнулася.

Опісля на пряме питання, чи вона погодилася б, Ірина Верещук відповіла ствердно: "Так, я би погодилася".

Я це говорила уже тисячу разів: я сприйму це як наказ, тому що чудово розумію, працюючи у комітеті з безпеки і оборони і зовнішньої розвідки, чого потребує сьогоднішня армія,

– заявила нардепка.

На думку, кандидатки у мери Києва Ірини Верещук, очолювати Міністерство оборони має політик, який розуміються у менеджменті і може обслуговувати військо.

Щодо роботи теперішнього міністра оборони Анрдія Тарана Ірина Верещук вирішила залишити свою думку при собі. Вона зазначила, що оцінку його роботі вже дали на засіданні профільного комітету.

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