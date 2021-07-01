Люди назвали це не лише сексизмом, адже чоловіки-військові не крокують на підборах, а ще й садизмом.

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Що відомо про парад

Як розповіли кореспонденти Армія Inform, військовий парад, присвячений 30-річчю незалежності України, відбудеться на Хрещатику 24 серпня. Разом з іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча "коробка" військовослужбовиць ЗСУ.

Цьогоріч у "коробці" візьмуть участь курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На параді вони йтимуть новим стройовим кроком.

Від старого він відрізняється тим, що раніше нога мала підійматися від землі на 15 – 20 сантиметрів, нині ж – на 10 – 15 сантиметрів. Трішечки нижче. Дівчата новий крок опанували буквально за 1 день, проблем ніяких не було,

– розповів викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка.

Не так, як у 2018 році

За словами Балабушка, на минулому параді дівчата були в повсякденній формі та зі зброєю. Натомість зараз вони вперше крокуватимуть у парадній формі без зброї. Ще одна відмінність – курсантки йтимуть у туфлях на підборах.

Дівчата крокуватимуть на підборах / Фото Армія Inform

Користувачі соцмереж обурені

Українці у соцмережах не оцінили таку ініціативу та висловили обурення. Дехто з користувачів наголосив, що це – сексизм, адже чоловіків-військових не змушують носити підбори. Інші ж вимагають, аби головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак також крокував на підборах.

Що пишуть люди:

"Навіщо підбори в армії? Це ж неприкритий садизм, сексизм і подвійні стандарти".

і подвійні стандарти". "Бідні дівчата".

"Крок назад у порівнянні із 2018 роком".

"Буде логічно, якщо покажуть фото чоловічої "коробки" на таких же підборах".

"Якщо раптом хтось із дівчат підверне ногу через крокування на підборах, Міністерство оборони України готове стати відповідачем у позові про умисне завдання шкоди здоров'ю?".

Позиція дівчини-військовослужбовиці

Курсантка ВІКНУ імені Тараса Шевченка Іванна Медвідь зізналася, що крокувати на підборах "трішечки важче, ніж у берцях".

Але ми стараємося. У параді я братиму участь вперше. Дуже цього хотіла. Коли ще у школі вчилась, любила дивитись на паради,

– сказала курсантка.

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