Мовиться про інфраструктурні проєкти. Адже вони включені у план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці.
Читайте більше На святкування Дня Незалежності витратять 5,5 мільярда гривень
Частина грошей піде на модернізацію інфраструктури
Крім урочистих заходів, святування 30-річчя незалежності України передбачає:
- модернізацію 6 регіональних аеропортів;
- розбудову євроколії Київ – Львів – Скнилів;
- завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті.
Прогнозована сума витрат у 5,4 мільярда гривень включає витрати на будівництво та модернізацію таких об'єктів,
– розповіли в Мінфіні.
Ба більше, безпосередньо на урочистості планують витратити орієнтовно 100 мільйонів гривень.
Святкування Дня Незалежності України: що планують
- 8 червня оприлюднили план заходів святкування Дня Незалежності, який затвердив Кабмін. Зокрема проведуть урочистий концерт і парад військ.
- На Хрещатику буде проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.
- Ба більше, – будуть артилерійський салют на Трухановому острові та урочисте проходження катерів на Дніпрі.
- Наприкінці травня до 30-річчя незалежності Володимир Зеленський представив символ.
- У рамках святкування в Україну уперше за понад 300 років привезуть Конституцію Пилипа Орлика. Її зможуть побачити всі охочі.