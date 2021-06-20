Мовиться про інфраструктурні проєкти. Адже вони включені у план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці.

Читайте більше На святкування Дня Незалежності витратять 5,5 мільярда гривень

Частина грошей піде на модернізацію інфраструктури

Крім урочистих заходів, святування 30-річчя незалежності України передбачає:

модернізацію 6 регіональних аеропортів;

розбудову євроколії Київ – Львів – Скнилів;

завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті.

Прогнозована сума витрат у 5,4 мільярда гривень включає витрати на будівництво та модернізацію таких об'єктів,

– розповіли в Мінфіні.

Ба більше, безпосередньо на урочистості планують витратити орієнтовно 100 мільйонів гривень.

Довідка. У Мінфіні кажуть, що фінансуватимуть заходи з державного, місцевих бюджетів та інших джерел – в тому числі з приватних інвестицій, грантів, допомоги донорів.

Святкування Дня Незалежності України: що планують