Речь идет об инфраструктурных проектах. Ведь они включены в план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины.

Читайте больше На празднование Дня Независимости потратят 5,5 миллиарда гривен

Часть денег пойдет на модернизацию инфраструктуры

Кроме торжественных мероприятий, празднование 30-летия независимости Украины предусматривает:

  • модернизацию 6 региональных аэропортов;
  • развитие евроколеи Киев – Львов – Скнилов;
  • завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдете.

Прогнозируемая сумма расходов в 5,4 миллиарда гривен включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов,
 –  рассказали в Минфине.

Более того, непосредственно на торжества планируют потратить ориентировочно 100 миллионов гривен.

Празднование Дня Независимости Украины: что планируют

  • 8 июня обнародовали план мероприятий празднования Дня Независимости, который утвердил Кабмин. В частности проведут торжественный концерт и парад войск.
  • На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
  • Более того, – будут артиллерийский салют на Трухановом острове и торжественное прохождение катеров на Днепре.
  • В конце мая к 30-летию независимости Владимир Зеленский представил символ.
  • В рамках празднования в Украину впервые за более 300 лет привезут Конституцию Пилипа Орлика. Ее смогут увидеть все желающие.