Ирина Верещук отметила, что понимает, в чем нуждается сегодня армия. Такое заявление она сделала перед журналистами возле Верховной Рады.
Недавно Было жесткое обращение, – Кравчук назвала проблемное министерство
Верещук "чувствует в себе силу возглавить Минобороны"
На вопрос о том, чувствует ли она в себе силу возглавить такое сложное министерство, Ирина Верещук сначала решила ответить вопросом. Она обратилась к журналистке и спросила: "А как вы думаете, я чувствую в себе силу?" А потом загадочно улыбнулась.
После на прямой вопрос, согласилась бы она, Ирина Верещук ответила утвердительно: "Да, я бы согласилась".
Я это говорила уже тысячу раз: я восприму это как приказ, потому что прекрасно понимаю, работая в комитете по безопасности и обороне и внешней разведки, в чем нуждается сегодняшняя армия,
– заявила нардеп.
По мнению кандидата в мэры Киева Ирины Верещук, возглавлять Министерство обороны должен политик, который понимает в менеджменте и может обслуживать войско.
О работе нынешнего министра обороны Андрея Тарана Ирина Верещук решила оставить свое мнение при себе. Она отметила, что оценку его работе уже дали на заседании профильного комитета.
Жалобы на Министерство обороны
- В СМИ активно заговорили об отставке министра обороны Андрея Тарана. Произошло это после громкого скандала с каблуками для курсанток на День Независимости.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия информацию о скорой отставке Тарана опроверг.
- О том, что в этом ведомстве есть проблемы, в интервью 24 каналу рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
- Она отметила, что на Минобороны есть много нареканий. Речь идет не столько о скандале с туфлями, как о законодательной работе, проблемных закупках.
- Министерству обороны нардепы написали жесткое обращение.