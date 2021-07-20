Ирина Верещук отметила, что понимает, в чем нуждается сегодня армия. Такое заявление она сделала перед журналистами возле Верховной Рады.

Недавно Было жесткое обращение, – Кравчук назвала проблемное министерство

Верещук "чувствует в себе силу возглавить Минобороны"

На вопрос о том, чувствует ли она в себе силу возглавить такое сложное министерство, Ирина Верещук сначала решила ответить вопросом. Она обратилась к журналистке и спросила: "А как вы думаете, я чувствую в себе силу?" А потом загадочно улыбнулась.

После на прямой вопрос, согласилась бы она, Ирина Верещук ответила утвердительно: "Да, я бы согласилась".

Я это говорила уже тысячу раз: я восприму это как приказ, потому что прекрасно понимаю, работая в комитете по безопасности и обороне и внешней разведки, в чем нуждается сегодняшняя армия,

– заявила нардеп.

По мнению кандидата в мэры Киева Ирины Верещук, возглавлять Министерство обороны должен политик, который понимает в менеджменте и может обслуживать войско.

О работе нынешнего министра обороны Андрея Тарана Ирина Верещук решила оставить свое мнение при себе. Она отметила, что оценку его работе уже дали на заседании профильного комитета.

Жалобы на Министерство обороны