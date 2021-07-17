Про це розповіла голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. Мовиться про Міністерство оборони України.

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"Це правда, нарікання є. Зокрема, і від депутатів нашої фракції. І я не про скандал про підбори, а про закупівлі, законодавчу роботу. Там навіть було засідання комітету", – зауважила нардепка.

Це не була недовіра, але доволі жорстке звернення до міністерства, що за планом законодавчих робіт вони відстають,

– додала Кравчук.

Вона також анонсувала кадрові зміни у Міноборони. Вони, за словами Кравчук, відбудуться "у новому сезоні".

Довідка. У ЗМІ активно заговорили про відставку міністра оборони Андрія Тарана. Водночас голова фракції "Слуга народу" цю інформацію заперечив.

Інтерв'ю з Євгенією Кравчук у програмі "Перехресний допит": дивіться відео

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