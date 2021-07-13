Нардеп від "Слуг народу" Давид Арахамія відповів на запитання журналістів щодо чуток про ймовірну відставку міністрів. Раніше мовилось про міністра оборони та міністра юстиції.

Зауважте Арсен Аваков подав у відставку

Арахамія спростував чутки

Я не знаю, де ви це взяли… Малюська, Таран, Абрамовський… Увесь Кабмін сьогодні на нервах, бо секретна нарада, кадрове питання…

– сказав Арахамія.

Нардеп сказав, що не хоче "подавати таких сигналів", тому що це розбалансовує роботу держоргану.

На питання, чи буде відставки Дениса Малюськи та Андрія Тарана, Арахамія відповів відмовою.

Ні, не буде,

– сказав нардеп.

Він пояснив, що на це навіть немає часу. Щодо подальшої посади Арсена Авакова, то Арахамія заявив – "це треба його питати".

Що цьому передувало