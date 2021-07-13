ЗМІ про це стало відомо з власних джерела у "Слузі народу". Ймовірно, закриту нараду планують провести в суботу, 17 липня.

Зауважте Арсен Аваков подав у відставку

"Слуги народу" зберуться на нараду

Володимир Зеленський збирає депутатів від "Слуг народу" на велику закриту нараду. До речі, питання відставки глави МВС Арсена Авакова Рада розгляне у четвер, 15 липня. Тож, ймовірно, що його звільнять без обговорення монобільшості.

Відомо, що президент має зустрітись зі "Слугами народу" в суботу, 17 липня. Про це написала "Українська правда".

17 липня Зеленський може зібрати депутатів фракції "Слуга народу" на велику закриту зустріч. Нардепів нібито попередили, аби вони виділили на це весь день суботи,
– мовиться у повідомленні.

Місце зустрічі поки не називають. Однак припускають, що це може трапитись "десь за містом".

На зустрічі обговорять відставку двох міністрів

За інформацією джерел, на фракції буде 2 кадрових обговорення.

Мовиться про заміну міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи,
– повідомили у "Слугах народу".

Також на порядку денному – обговорення претензій, які є до генпрокурора Ірини Венедіктової.

У ексклюзивному коментарі 24 каналу нардеп від "Слуг народу" Олександр Качура підтвердив цю інформацію.

Відставку інших розглядають,
– заявив Качура.

Та він не сказав, кого саме. Щодо термінів запевнив, – або цього тижня або у вересні.

Що цьому передувало

  • 13 липня у ЗМІ з'явилась інформація про можливу відставку Арсена Авакова.
  • Згодом Арсен Аваков таки написав заяву про відставку з посади глави МВС.
  • Фракція "Слуги народу" планує провести закрите засідання ввечері 13 липня щодо кадрових змін в уряді. Зокрема, обговорюватимуть відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Водночас 15 липня це питання винесуть і на розгляд Верховної Ради.