ЗМІ про це стало відомо з власних джерела у "Слузі народу". Ймовірно, закриту нараду планують провести в суботу, 17 липня.

Зауважте Арсен Аваков подав у відставку

"Слуги народу" зберуться на нараду

Володимир Зеленський збирає депутатів від "Слуг народу" на велику закриту нараду. До речі, питання відставки глави МВС Арсена Авакова Рада розгляне у четвер, 15 липня. Тож, ймовірно, що його звільнять без обговорення монобільшості.

Відомо, що президент має зустрітись зі "Слугами народу" в суботу, 17 липня. Про це написала "Українська правда".

17 липня Зеленський може зібрати депутатів фракції "Слуга народу" на велику закриту зустріч. Нардепів нібито попередили, аби вони виділили на це весь день суботи,

– мовиться у повідомленні.

Місце зустрічі поки не називають. Однак припускають, що це може трапитись "десь за містом".

На зустрічі обговорять відставку двох міністрів

За інформацією джерел, на фракції буде 2 кадрових обговорення.

Мовиться про заміну міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи,

– повідомили у "Слугах народу".

Також на порядку денному – обговорення претензій, які є до генпрокурора Ірини Венедіктової.

У ексклюзивному коментарі 24 каналу нардеп від "Слуг народу" Олександр Качура підтвердив цю інформацію.

Відставку інших розглядають,

– заявив Качура.

Та він не сказав, кого саме. Щодо термінів запевнив, – або цього тижня або у вересні.

Що цьому передувало