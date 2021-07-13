Попередньо відомо, що таку інформацію надали джерела ЗМІ. Раніше також неодноразово говорили про можливу відставку Авакова.

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Аваков написав заяву про відставку

Джерела у ЗМІ повідомили, що Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Виглядає так, що сьогодні буде відставка міністра Арсена Авакова і не тільки. І можливе голосування за це завтра або в четвер,

– написала у фейсбуці нардепка Єлизавета Ясько.

Депутатка Верховної Ради заявила, що можливо за відставку Авакова проголосують навіть раніше, ніж перед цим повідомляли ЗМІ. Зокрема це може трапитись 14 липня.

Варто сказати, що перед цим видання "УНН" писало, за їхніми джерелами Рада може розглянути відставку 15 липня.

У четвер Веховна Рада розгляне відставку міністра МВС Арсена Авакова,

– повідомляли джерела.

Реакція Арсена Авакова

Видання "Новое время", посилаючись на свої джерела, повідомило – у МВС не коментують інформацію ЗМІ щодо відставки глави відомства.

Джерело повідомило, що незабаром очікується офіційна заява на сайті МВС.