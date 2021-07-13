Предварительно известно, что такую информацию предоставили источники СМИ. Ранее также неоднократно говорили о возможной отставке Авакова.

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Аваков написал заявление об отставке

Источники в СМИ сообщили, что Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Выглядит так, что сегодня будет отставка министра Арсена Авакова и не только. И возможно голосование за это завтра или в четверг,

– написала в фейсбуке нардеп Елизавета Ясько.

Депутат Верховной Рады заявила, что, возможно, за отставку Авакова проголосуют даже раньше, чем перед этим сообщали СМИ. В частности, это может случиться 14 июля.

Стоит сказать, что перед этим издание "УНН" писало, по их источникам Рада может рассмотреть отставку 15 июля.

В четверг Верховная Рада рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова,

– сообщали источники.

Реакция Арсена Авакова

Издание "Новое время", ссылаясь на свои источники, сообщило, что в МВД не комментируют информацию СМИ об отставке главы ведомства.

Источник сообщил, что вскоре ожидается официальное заявление на сайте МВД.