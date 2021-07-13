О вопросах, которые могут на заседании рассматривать "слуги народа", издание сообщает со ссылкой на собственные источники в парламенте.

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На заседании "Слуги народа" могут рассмотреть отставку Авакова

Методом исключения депутаты приходят к мнению, что кадровым вопросом, требующим закрытого заседания фракции, может быть отставка главы МВД Авакова,

– заявил собеседник.

На вопрос издания о том, может ли идти речь именно об отставке Авакова, собеседники среди высших чиновников не дали конкретного ответа, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность. Мол, есть разные разговоры на этот счет.

Обратите внимание! Ранее появилась информация, что если Аваков таки уйдет с должности, то его, вероятнее всего, заменит секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов. Вторым кандидатом на пост главы ведомства может быть директор центра инфраструктуры МВД Александр Ефименко.

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