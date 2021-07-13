Про питання, які можуть на засіданні розглядати "слуги народу", видання повідомляє з посиланням на власні джерела у парламенті.

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На засіданні "Слуги народу" можуть розглянути відставку Авакова

Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова,

– заявив співрозмовник.

На запитання видання про те, чи може йти мова саме про відставку Авакова, співрозмовники серед вищих чиновників не дали конкретної відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість. Мовляв, є різні розмови щодо цього.

Зверніть увагу! Раніше з'явилася інформація, що якщо Аваков таки піде з посади, то його, найімовірніше, замінить секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов. Другим кандидатом на посаду очільника відомства може бути директор центру інфраструктури МВС Олександр Єфіменко.

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