Про питання, які можуть на засіданні розглядати "слуги народу", видання повідомляє з посиланням на власні джерела у парламенті.
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На засіданні "Слуги народу" можуть розглянути відставку Авакова
Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова,
– заявив співрозмовник.
На запитання видання про те, чи може йти мова саме про відставку Авакова, співрозмовники серед вищих чиновників не дали конкретної відповіді, не підтвердивши, але і не спростувавши таку можливість. Мовляв, є різні розмови щодо цього.
Ймовірна відставка Арсена Авакова: що відомо
- У кріслі міністра Аваков вже 7 рік: його призначили на цю посаду ще в лютому 2014 року.
- Про те, що він "засидівся" на посаді періодично говорять активісти й окремі депутати.
- Влітку 2020 року Україну охопила хвиля протестів – люди висловлювали своє невдоволення роботою очільника МВС. Однак це не дало жодних результатів.
- У червні 2021 року чутки про відставку Авакова поновилися. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні 2021 року.
- Пізніше в Офісі Президента спростували цю інформацію, назвавши її "традиційною політичною забавою".