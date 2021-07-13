Вторым кандидатом на пост главы МВД может быть директор центра инфраструктуры МВД Александр Ефименко. По крайней мере такую ​​информацию распространяют СМИ, ссылаясь на собственные источники.

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Данилов игнорирует ответ на прямой вопрос о МВД

О том, почему на должность рассматривают именно Данилова – его узнаваемость и участие в СНБО.

Заседание Совбеза стали традиционными информационными поводами для новостей в СМИ, а регулярное участие Данилова в рейтинговых ток-шоу подняли его узнаваемость среди украинцев,

– сообщает СМИ.

Издание обратилось к пресс-службы СНБО с просьбой прокомментировать данные источников о вероятном назначении Данилова. В ведомстве не смогли сформулировать на это четкий ответ. На информационный запрос ответили, что "в ближайшее время не смогут ответить".

Сам Данилов также уклонился от прямого вопроса. Он проигнорировал сообщение мессенджере WhatsApp о том, есть ли у него амбиции возглавить МВД.

Люстрований Ефименко на кресло главы МВД

Кроме секретаря СНБО, по данным СМИ, на Банковой также рассматривают на кресло министра МВД Александра Ефименко – директор Центра инфраструктуры и технологий МВД. Однако стоит заметить: Ефименко оказался в списке люстрированных чиновников, поскольку во времена Януковича занимал должность заместителя начальника УМВД в Херсонской области.



Александр Ефименко подпадал о законе о люстрации / Фото "Мост"

В 2017 году в суде он добился восстановления прав занимать руководящие должности.

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