Теоретически на внеочередной сессии парламента могут рассмотреть отставку Авакова. Об этом спикер Верховной Рады заявил на пресс-конференции.

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Что Разумков говорит об Авакове

Практически (отставка Авакова – 24 канал) – я не знаю. Такие инициативы пока не поступали. Если мы с вами говорим о деятельности Министерства внутренних дел, то я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции,

– подчеркнул политик.

По его словам, если есть желание, то "можно найти много негативных кейсов, которые критикует общество и СМИ".

В то же время полиция демонстрировала весьма неплохую эффективность при обеспечении порядка во время пандемии коронавируса.

"Поэтому деятельность Арсена Борисовича является достаточно позитивной. Я об этом также говорил своим коллегам", – отметил Разумков.

Смотрите видео пресс-конференции Разумкова:

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