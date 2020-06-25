Шмыгаль рассказал об эффективности Авакова, оснований для отставки не видит
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал об эффективности главы МВД Арсена Авакова. В целом политик считает, что оснований для увольнения нет.
Денис Шмигаль в интервью НВ обозначил ряд параметров, по которым в Кабмине определяют эффективность работы Арсена Авакова.
Обратите внимание Порошенко делал все для дискредитации Авакова как министра, – МВД
Первым параметром премьер назвал обеспечение общественного порядка, спокойствие в государстве и ощущение безопасности у людей.
По его словам, мы видим резонансные всплески, которые возмущают или пугают общество, но, как правило, не обращаем внимания на ежедневную работу МВД в целом.
А это огромная армия – более 300 тысяч человек. Ими нужно управлять, их координировать. Из этой огромной армии 99% – люди, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради нашей безопасности,
- добавил Шмигаль.
Политик подчеркнул, что попадаются и те, кто использует форму, полномочия и оружие ради преступного намерения, поэтому они должны чувствовать неотвратимость наказания.
По словам Дениса Шмыгаля, МВД – сложное министерство, поскольку должность связана с раскрытием преступлений и моральной грязью в обществе.
Баланс между светлой и темной стороной сложный и вызывает неоднозначное отношение. Но при этом есть профессиональное выполнение Аваковым своих обязанностей министра. Он уже прошел не одно правительство,
- добавил Шмигаль.
Об увольнении Авакова
Шмыгаль считает, что говорить надо не о будущем, а о том, что есть сегодня. По мнению политика, Арсен Аваков эффективно управляет большой правоохранительной системой, потому что она сегодня лучше, чем была пять лет назад.
На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел,
– подчеркнул он.
В то же время в случае, если причины будут, то он это примет.
Отставка Арсена Авакова: что известно
- По Украине прокатилась волна протестов из-за недовольства работой главы МВД спустя несколько резонансных дел в Украине.
- Говорится об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке, в котором подозревают двух полицейских
- Стрельба в Броварах с участием около сотни человек.
- Расследование дела убийства Кирилла Тлявова, где подозреваемые – сотрудники полиции.
- Провалена реформа полиции, где немало бывших правоохранителей возобновились на своих должностях через суд.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в Верховную Раду постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Постановление рассмотрят 1 июля.
- В команде Владимира Зеленского других кандидатов не рассматривают.