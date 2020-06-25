Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал об эффективности главы МВД Арсена Авакова. В целом политик считает, что оснований для увольнения нет.

Денис Шмигаль в интервью НВ обозначил ряд параметров, по которым в Кабмине определяют эффективность работы Арсена Авакова.

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Первым параметром премьер назвал обеспечение общественного порядка, спокойствие в государстве и ощущение безопасности у людей.

По его словам, мы видим резонансные всплески, которые возмущают или пугают общество, но, как правило, не обращаем внимания на ежедневную работу МВД в целом.

А это огромная армия – более 300 тысяч человек. Ими нужно управлять, их координировать. Из этой огромной армии 99% – люди, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради нашей безопасности,

- добавил Шмигаль.

Политик подчеркнул, что попадаются и те, кто использует форму, полномочия и оружие ради преступного намерения, поэтому они должны чувствовать неотвратимость наказания.

По словам Дениса Шмыгаля, МВД – сложное министерство, поскольку должность связана с раскрытием преступлений и моральной грязью в обществе.

Баланс между светлой и темной стороной сложный и вызывает неоднозначное отношение. Но при этом есть профессиональное выполнение Аваковым своих обязанностей министра. Он уже прошел не одно правительство,

- добавил Шмигаль.

Об увольнении Авакова

Шмыгаль считает, что говорить надо не о будущем, а о том, что есть сегодня. По мнению политика, Арсен Аваков эффективно управляет большой правоохранительной системой, потому что она сегодня лучше, чем была пять лет назад.

На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел,

– подчеркнул он.

В то же время в случае, если причины будут, то он это примет.

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