Шмигаль розповів про ефективність Авакова, підстав для відставки – не бачить
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ефективність глави МВС Арсена Авакова. Загалом політик вважає, що підстав для звільнення немає.
Денис Шмигаль в інтерв’ю НВ окреслив ряд параметрів, за якими у Кабміні визначають ефективність роботи Арсена Авакова.
Зверніть увагу Порошенко робив все для дискредитації Авакова як міністра, – МВС
Першим параметром прем’єр назвав – забезпечення громадського порядку, спокій в державі та відчуття безпеки у людей.
За його словами, ми бачимо резонансні сплески, які обурюють або лякають суспільство, але, як правило, не звертаємо уваги на щоденну роботу МВС в цілому.
А це величезна армія – більше 300 тисяч осіб. Ними потрібно керувати, їх координувати. З цієї величезної армії 99% – люди, які ризикують своїм життям і здоров’ям заради нашої безпеки,
– додав Шмигаль.
Політик наголосив, що трапляються і ті, хто використовує форму, повноваження і зброю заради злочинного наміру, тож вони повинні відчувати незворотність покарання.
За словами Дениса Шмигаля, МВС – складне міністерство, оскільки посада пов’язана з розкриттям злочинів та моральним брудом в суспільстві.
Баланс між світлою і темною стороною складний і викликає неоднозначне ставлення. Але при цьому є професійне виконання Аваковим своїх обов’язків міністра. Він уже пройшов не один уряд,
– додав Шмигаль.
Про звільнення Авакова
Шмигаль вважає, що говорити треба не про майбутнє, а про те, що є сьогодні. На думку політика, Арсен Аваков ефективно керує великою правоохоронною системою, бо вона сьогодні краща, ніж була п’ять років тому.
На цей момент у мене немає підстав говорити про звільнення або відставку міністра внутрішніх справ,
– наголосив він.
Водночас у випадку, якщо причини будуть, то він це прийме.
Відставка Арсена Авакова: що відомо
- Україною прокотилася хвиля протестів через невдоволення роботою глави МВС через декілька резонансних справ в Україні.
- Мовиться про зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських
- Стрілянину в Броварах за участі близько сотні людей.
- Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.
- Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.
- Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проголосував за передачу на розгляду до Верховної Ради постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Постанову розглянуть 1 липня.
- У команді Володимира Зеленського інших кандидатів не розглядають.