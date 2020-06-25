Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ефективність глави МВС Арсена Авакова. Загалом політик вважає, що підстав для звільнення немає.

Денис Шмигаль в інтерв’ю НВ окреслив ряд параметрів, за якими у Кабміні визначають ефективність роботи Арсена Авакова.

Зверніть увагу Порошенко робив все для дискредитації Авакова як міністра, – МВС

Першим параметром прем’єр назвав – забезпечення громадського порядку, спокій в державі та відчуття безпеки у людей.

За його словами, ми бачимо резонансні сплески, які обурюють або лякають суспільство, але, як правило, не звертаємо уваги на щоденну роботу МВС в цілому.

А це величезна армія – більше 300 тисяч осіб. Ними потрібно керувати, їх координувати. З цієї величезної армії 99% – люди, які ризикують своїм життям і здоров’ям заради нашої безпеки,

– додав Шмигаль.

Політик наголосив, що трапляються і ті, хто використовує форму, повноваження і зброю заради злочинного наміру, тож вони повинні відчувати незворотність покарання.

За словами Дениса Шмигаля, МВС – складне міністерство, оскільки посада пов’язана з розкриттям злочинів та моральним брудом в суспільстві.

Баланс між світлою і темною стороною складний і викликає неоднозначне ставлення. Але при цьому є професійне виконання Аваковим своїх обов’язків міністра. Він уже пройшов не один уряд,

– додав Шмигаль.

Про звільнення Авакова

Шмигаль вважає, що говорити треба не про майбутнє, а про те, що є сьогодні. На думку політика, Арсен Аваков ефективно керує великою правоохоронною системою, бо вона сьогодні краща, ніж була п’ять років тому.

На цей момент у мене немає підстав говорити про звільнення або відставку міністра внутрішніх справ,

– наголосив він.

Водночас у випадку, якщо причини будуть, то він це прийме.

Відставка Арсена Авакова: що відомо