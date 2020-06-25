Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що очільника МВС Арсена Авакова намагалися дискредитувати ще з 2014 року. П’ятий президент Петро Порошенко робив все, аби у суспільстві сформувалося сприйняття, що Аваков – це погано.

Ще навесні 2014 року, коли Порошенка обрали президентом, він одразу запропонував прибрати Авакова з поста міністра внутрішніх справ, розповів заступник очільника МВС Антон Геращенко "РБК-Україна".

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Хай він стане міністром економіки, міністром фінансів, ким завгодно, тільки не головою МВС,

– начебто казав Порошенко.

За словами Геращенка, тоді п’ятий президент заявляв: візьміть собі десять міністерських портфелів, та тільки дайте мені МВС. Та цього не сталося. Заступник міністра додав, що це призвело до "системної дискредитації".

"Як говорив мені один мій товариш, який добре знає Порошенка, якби тоді, восени 2014 року, Аваков б пішов, і у Порошенка в руках виявилося ще й МВС, то Порошенко б до кінця свого терміну не досидів би", – наголосив Геращенко.

Він також стверджує, що після відходу Порошенка зникла і "системна дискредитація".

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