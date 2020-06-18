Президент Зеленський назвав "слугам народу" умови, за яких є можливим розгляд відставки чинного глави МВС Арсена Авакова. Зокрема, це невдоволення його роботою більшості парламентарів провладної партії.

Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук під час брифінгу у парламенті, пише 24 канал.

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Президент сказав, що якщо будуть конкретні кандидатури на міністра МВС або у фракції будуть невдоволені Аваковим більше, ніж окремі депутати, то питання про його відставку може розглядатись,

– наголосила вона.

Зауважимо, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проголосував за передачу на розгляду до парламенту постанову про звільнення Арсена Авакова. Однак її розглянуть лише 1 липня.

Що відомо про відставку Авакова

Нещодавно Україною прокотилася хвиля протестів на невдоволення роботою глави МВС.

В Україні вже відбулося кілька протестів, на яких учасники вимагали відставки Авакова через декілька резонансних справ в Україні.

Мовиться про:

Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських.

Стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.

Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.

Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.

Водночас, лідер держави Зеленський роботою міністра задоволений. На початку червня під час своєї великої пресконференції з нагоди року при владі президент назвав Авакова потужним міністром. На його думку, досі немає кращого кандидата на цю посаду.