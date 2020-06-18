Аваков, імунітет і відсутність конкретики: чому "слуги народу" відхилили програму дій уряду
Є кілька причин, чому "слуги народу" не схвалили програму дій уряду. Зокрема, позитивне голосування дало б уряду річний імунітет, а дехто з парламентарів вирішив залишити шанси для відставки голови МВС Арсена Авакова.
Чому не голосували "слуги народу"
"Дехто в комітетах не погодив програму, оскільки не все з їхніх пропозицій було враховано. Були інші претензії – у частини депутатів щодо "неконкретності" програми. "Гасла – це добре, але ж де цифри?" – розповіла в коментарі НВ депутатка від " Слуги народу" Тетяна Циба.
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Депутатка додала, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні фракції говорив про те, що до програми дій уряду в роботі перебуває детальний план виконання цієї програми.
"Але хтось не повірив, хтось вирішив спочатку подивитися на нього (план виконання програми дій уряду – 24 канал)", – наголосила Циба.
Річний імунітет уряду
Ще одна причина відхилення програми – те, що позитивне голосування дало б уряду річний імунітет. Частина нардепів від "Слуги народу" вирішила залишити уряд без імунітету, щоб зберігати над Кабміном жорсткіший парламентський контроль. Це попри те, що імунітет цей досить умовний.
"Бо в Гончарука був цей імунітет, однак його все одно відставили", – сказала Циба.
Механізм звільнення Авакова
Частина "слуг" не голосували за програму дій уряду, щоб мати механізм звільнення голови МВС.
Дехто не голосував конкретно, щоб залишити можливість відставки Авакова,
– вважає депутатка.
Що відомо про голосування програми дій уряду
- Верховна Рада 18 червня проголосувала і відхилила програму дій уряду. Для схвалення забракло голосів: "за" проголосували 206 нардепів з необхідних 226.
- Програму дій уряду раніше розкритикувала низка комітетів парламенту. Тож в уряді взялися готувати оновлену версію програми з урахуванням думок нардепів.
- У разі схвалення програми діяльності уряду, Рада не могла б висловити йому недовіру протягом року. Тепер це стало можливим і Кабмін можуть розпустити.
- Варто уточнити, що відставка уряду можлива, якщо парламент схвалить резолюцію недовіри, яку ініціює президент або не менш як третина конституційного складу Ради.
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Що передбачала програма дій уряду: коротко
- Розроблення і реалізацію Держпрограми стимулювання економіки на 2020 – 2022 роки та кредитну підтримку малому та середньому бізнесу.
- Загалом Програма передбачала подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, створення умов розвитку для бізнесу.