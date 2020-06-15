Кабінет Міністрів Дениса Шмигаля підготував нову програму своїх дій. Вона містить завдання для кожного міністра. Крім того, уряд пояснює, що нову програму він був змушений підготувати, оскільки в нинішньому світі дуже швидко змінюються сучасні виклики.

Нова програма Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля опублікована на сайті уряду.

Цікаво Уряд Шмигаля схвалив нову програму власних дій

Завдання для віцепрем'єра з євроінтеграції

Нині на цій посаді працює нещодавно призначена Ольга Стефанішина. Для неї Кабмін визначив три основні напрямки роботи, й завдання які вона має виконати:

європейська інтеграція;

євроатлантична інтеграція;

забезпечення рівних прав і можливостей між чоловіками й жінками.

Тут чітким моментом є те, що уряд у своїй програмі не обіцяє і, схоже, не планує до кінця каденції завершити європейську або євроатлантичну інтеграцію України – лише працювати в цьому напрямку.

Міністр цифрової трансформації (віцепрем'єр)

Тут нині працює Михайло Федоров. Також він вже встиг попрацювати в уряду Олексія Гончарука. Нині він працюватиме за 4 ключовими напрямками:

розвиток адміністративних послуг і їхньої цифровізації;

інформатизація суспільства;

сприяння розвитку ІТ-бізнесу;

цифрова грамотність українців.

Тут вже завдання до міністра є більш конкретними – вказані цифри, яких показників на свої посаді має досягти міністр Федоров.

Міністр реінтеграції окупованих територій (віцепрем'єр)

Цей пункт стосується Олексія Резнікова. У його роботі теж будуть 4 ключові напрямки:

підтримка громадян, які постраждали внаслідок війни;

реінтеграція окупованих територій;

мир і діалог;

відновлення справедливості.

Серйозних завдань на кшталт самої реінтеграції окупованого Донбасу чи Криму немає. Здебільшого вони зводять до спрощення перетину лінії розмежування й підтримки громадян на окупованих територіях.

До слова Нова програма дій уряду буде значно якіснішою: коментар Разумкова

Міністр Кабінету Міністрів

Знайшлася робота й для Олега Немчінова. Він в уряді Дениса Шмигаля за новою програмою отримає матиме 3 напрямки роботи:

ефективне врядування;

професійна державна служба;

антикорупційна політика.

Робота Немчінова здебільшого зводитиметься до забезпечення й покращення роботи Кабінету Міністрів.

Міністр економіки

Нині на цій посаді працює Ігор Петрашко. У нього буде чи не найбільше напрямків роботи – одразу 9:

розвиток підприємництва;

підтримка експорту;

відновлення вітчизняної промисловості;

розвиток ринку праці;

ефективні державні підприємства;

продовольча безпека країни;

земельна реформа;

реформування оборонно-промислового комплексу;

правова охорона й захист інтелектуальної власності.

Міністр фінансів

Для Сергія Марченка нова програма дій уряду передбачає 4 ключові напрямки роботи:

прозорі публічні закупівлі;

ефективна податкова система;

реформування митниці;

розвиток фінансового сектору.

Тут немає конкретних чисел, але є завдання про, наприклад, обмін митною інформацією з іншими державами або підвищення рейтингу України за рівнем розвитку фінансового ринку.

Міністр інфраструктури

Дещо більше напрямків роботи буде у Владислава Криклія. Він працюватиме за 6 пріоритетами:

залізничні перевезення;

авіаційні перевезення;

водний транспорт;

автотранспорт й автошляхи;

безпека на транспорті;

поштовий зв'язок.

Конкрентна кількість кілометрів дороги, запланових для ремонту, не наводиться.

Цікаво Шмигаль показав фільм про 100 днів роботи свого уряду: чим похвалився прем'єр

Міністр регіонального розвитку

Мабуть, ні для кого не секрет, що в Олексія Чернишова відчутно побільшає роботи після місцевих виборів, коли будуть сформовані всі ОТГ. Нині ж йому відводять 6 напрямів роботи:

регіональний розвиток;

місцеве самоврядування, територіальна організація влади й адміністративно-територіальний устрій;

містобудування, нормування та технічне регулювання в будівництві;

житлова політика й благоустрій;

житлово-комунальне господарство;

енергоефективність житлових і громадських будівель.

Міністр енергетики й захисту довкілля

Нині це міністерство очолює Ольга Буславець, але як тимчасова виконувачка обов'язки міністра. Отже міністра ще немає, а 3 напрямки роботи для нього вже є:

енергетична ефективність;

раціональне надрокористування;

екологічна політика.

Міністр соціальної політики

Для Марини Лазебної підготували завдання за напрямками роботи:

соціальні стандарти і якісні послуги;

гідне пенсійне забезпечення;

підтримка незахищених верств населення;

підтримка осіб з інвалідністю;

сімейна політика, захист прав дітей.

Тут зокрема є збільшення видатків на пенсії. За цим планом, середня пенсія в Україні вже цього року мала б зрости на 500 гривень. Терміни цієї зміни не вказуються.

Міністр у справах ветеранів

Для Сергія Бесараба уряд визначив 3 напрямки роботи:

відновлення й повноцінне життя для ветеранів;

пам'ять і повага;

реінтеграція в суспільство.

Міністр охорони здоров'я

На цій посаді в уряді Дениса Шмигаля встиг попрацювати Ілля Ємець, а нині МОЗ очолює Максим Степанов. Для нього визначили 4 напрями роботи:

медична реформа;

громадське здоров'я;

спеціалізована медицина;

доступні і якісні лікарські засоби.

Варто знати Шмигаль – непоганий прем'єр-міністр, – Зеленський

Міністр освіти й науки

Ще одне міністерство, посада очільника наразі вакантна. Зараз з приставкою в. о. функції міністра виконує Марина Лазебна. Для міністра визначили напрями роботи:

доступна і якісна дошкільна освіта;

нова українська школа;

сучасна професійна освіта;

якісна вища освіта й розвиток освіти дорослих.

розвиток науки й інновацій.

Міністр молоді й спорту

Спортивна сфера практично зупинилася через пандемію, але зараз починає відновлюватися. Вадим Гутцайт за новою програмою буде відповідальним за 3 напрямами:

спортивна нація;

національно-патріотичне виховання;

активна молодь.

Міністр культури й інформаційної політики

Олександр Ткаченко лише нещодавно очолив це міністерство. Нині для нього визначили наступні напрямки роботи:

якісні культурні послуги й консолідація українського суспільства;

культурна спадщина, культурні цінності й національна пам’ять;

мистецтво, креативні індустрії;

туризм;

інформаційна політика й безпека;

Міністр оборони

На цій посаді працює Віктор Таран. Доволі непросте завдання в часи війни з Росією. Для нього визначили 4 напрями роботи:

реформування сфери нацбезпеки й оборони;

ефективні Збройні сили;

новітні озброєння й оснащення;

належне забезпечення й освіта військових.

Міністр закордонних справ

Нині МЗС очолює Дмитро Кулеба, який раніше був віцепрем'єром з євроінтеграції. Для нього визначили такі напрями роботи:

протидія російській агресії дипломатичним шляхом;

поглиблення співпраці з ключовими міжнародними партнерами;

забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України засобами економічної дипломатії;

вдосконалення захисту прав та інтересів українців за кордоном, посилення зв’язків із закордонними українцями;

публічна дипломатія та просування позитивного іміджу України у світі.

Міністр внутрішніх справ

Багато хто в українському суспільстві проти Арсена Авакова на посту глави МВС, але він досі продовжує свою роботу. Для нього визначили такі напрями роботи:

забезпечення публічної безпеки й порядку;

надійна охорона державного кордону й зручний сервіс під час його перетину;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і оперативність їх ліквідації.

Міністр юстиції

Денис Малюська встиг попрацювати в Кабміні Олексія Гончарука й продовжує свою роботу досі. Для нього визначили ключові напрями роботи: