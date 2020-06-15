Уряд Шмигаля показав текст нової програми: що вона передбачає
Кабінет Міністрів Дениса Шмигаля підготував нову програму своїх дій. Вона містить завдання для кожного міністра. Крім того, уряд пояснює, що нову програму він був змушений підготувати, оскільки в нинішньому світі дуже швидко змінюються сучасні виклики.
Нова програма Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля опублікована на сайті уряду.
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Завдання для віцепрем'єра з євроінтеграції
Нині на цій посаді працює нещодавно призначена Ольга Стефанішина. Для неї Кабмін визначив три основні напрямки роботи, й завдання які вона має виконати:
- європейська інтеграція;
- євроатлантична інтеграція;
- забезпечення рівних прав і можливостей між чоловіками й жінками.
Міністр цифрової трансформації (віцепрем'єр)
Тут нині працює Михайло Федоров. Також він вже встиг попрацювати в уряду Олексія Гончарука. Нині він працюватиме за 4 ключовими напрямками:
- розвиток адміністративних послуг і їхньої цифровізації;
- інформатизація суспільства;
- сприяння розвитку ІТ-бізнесу;
- цифрова грамотність українців.
Тут вже завдання до міністра є більш конкретними – вказані цифри, яких показників на свої посаді має досягти міністр Федоров.
Міністр реінтеграції окупованих територій (віцепрем'єр)
Цей пункт стосується Олексія Резнікова. У його роботі теж будуть 4 ключові напрямки:
- підтримка громадян, які постраждали внаслідок війни;
- реінтеграція окупованих територій;
- мир і діалог;
- відновлення справедливості.
Серйозних завдань на кшталт самої реінтеграції окупованого Донбасу чи Криму немає. Здебільшого вони зводять до спрощення перетину лінії розмежування й підтримки громадян на окупованих територіях.
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Міністр Кабінету Міністрів
Знайшлася робота й для Олега Немчінова. Він в уряді Дениса Шмигаля за новою програмою отримає матиме 3 напрямки роботи:
- ефективне врядування;
- професійна державна служба;
- антикорупційна політика.
Робота Немчінова здебільшого зводитиметься до забезпечення й покращення роботи Кабінету Міністрів.
Міністр економіки
Нині на цій посаді працює Ігор Петрашко. У нього буде чи не найбільше напрямків роботи – одразу 9:
- розвиток підприємництва;
- підтримка експорту;
- відновлення вітчизняної промисловості;
- розвиток ринку праці;
- ефективні державні підприємства;
- продовольча безпека країни;
- земельна реформа;
- реформування оборонно-промислового комплексу;
- правова охорона й захист інтелектуальної власності.
Міністр фінансів
Для Сергія Марченка нова програма дій уряду передбачає 4 ключові напрямки роботи:
- прозорі публічні закупівлі;
- ефективна податкова система;
- реформування митниці;
- розвиток фінансового сектору.
Тут немає конкретних чисел, але є завдання про, наприклад, обмін митною інформацією з іншими державами або підвищення рейтингу України за рівнем розвитку фінансового ринку.
Міністр інфраструктури
Дещо більше напрямків роботи буде у Владислава Криклія. Він працюватиме за 6 пріоритетами:
- залізничні перевезення;
- авіаційні перевезення;
- водний транспорт;
- автотранспорт й автошляхи;
- безпека на транспорті;
- поштовий зв'язок.
Конкрентна кількість кілометрів дороги, запланових для ремонту, не наводиться.
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Міністр регіонального розвитку
Мабуть, ні для кого не секрет, що в Олексія Чернишова відчутно побільшає роботи після місцевих виборів, коли будуть сформовані всі ОТГ. Нині ж йому відводять 6 напрямів роботи:
- регіональний розвиток;
- місцеве самоврядування, територіальна організація влади й адміністративно-територіальний устрій;
- містобудування, нормування та технічне регулювання в будівництві;
- житлова політика й благоустрій;
- житлово-комунальне господарство;
- енергоефективність житлових і громадських будівель.
Міністр енергетики й захисту довкілля
Нині це міністерство очолює Ольга Буславець, але як тимчасова виконувачка обов'язки міністра. Отже міністра ще немає, а 3 напрямки роботи для нього вже є:
- енергетична ефективність;
- раціональне надрокористування;
- екологічна політика.
Міністр соціальної політики
Для Марини Лазебної підготували завдання за напрямками роботи:
- соціальні стандарти і якісні послуги;
- гідне пенсійне забезпечення;
- підтримка незахищених верств населення;
- підтримка осіб з інвалідністю;
- сімейна політика, захист прав дітей.
Тут зокрема є збільшення видатків на пенсії. За цим планом, середня пенсія в Україні вже цього року мала б зрости на 500 гривень. Терміни цієї зміни не вказуються.
Міністр у справах ветеранів
Для Сергія Бесараба уряд визначив 3 напрямки роботи:
- відновлення й повноцінне життя для ветеранів;
- пам'ять і повага;
- реінтеграція в суспільство.
Міністр охорони здоров'я
На цій посаді в уряді Дениса Шмигаля встиг попрацювати Ілля Ємець, а нині МОЗ очолює Максим Степанов. Для нього визначили 4 напрями роботи:
- медична реформа;
- громадське здоров'я;
- спеціалізована медицина;
- доступні і якісні лікарські засоби.
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Міністр освіти й науки
Ще одне міністерство, посада очільника наразі вакантна. Зараз з приставкою в. о. функції міністра виконує Марина Лазебна. Для міністра визначили напрями роботи:
- доступна і якісна дошкільна освіта;
- нова українська школа;
- сучасна професійна освіта;
- якісна вища освіта й розвиток освіти дорослих.
- розвиток науки й інновацій.
Міністр молоді й спорту
Спортивна сфера практично зупинилася через пандемію, але зараз починає відновлюватися. Вадим Гутцайт за новою програмою буде відповідальним за 3 напрямами:
- спортивна нація;
- національно-патріотичне виховання;
- активна молодь.
Міністр культури й інформаційної політики
Олександр Ткаченко лише нещодавно очолив це міністерство. Нині для нього визначили наступні напрямки роботи:
- якісні культурні послуги й консолідація українського суспільства;
- культурна спадщина, культурні цінності й національна пам’ять;
- мистецтво, креативні індустрії;
- туризм;
- інформаційна політика й безпека;
Міністр оборони
На цій посаді працює Віктор Таран. Доволі непросте завдання в часи війни з Росією. Для нього визначили 4 напрями роботи:
- реформування сфери нацбезпеки й оборони;
- ефективні Збройні сили;
- новітні озброєння й оснащення;
- належне забезпечення й освіта військових.
Міністр закордонних справ
Нині МЗС очолює Дмитро Кулеба, який раніше був віцепрем'єром з євроінтеграції. Для нього визначили такі напрями роботи:
- протидія російській агресії дипломатичним шляхом;
- поглиблення співпраці з ключовими міжнародними партнерами;
- забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України засобами економічної дипломатії;
- вдосконалення захисту прав та інтересів українців за кордоном, посилення зв’язків із закордонними українцями;
- публічна дипломатія та просування позитивного іміджу України у світі.
Міністр внутрішніх справ
Багато хто в українському суспільстві проти Арсена Авакова на посту глави МВС, але він досі продовжує свою роботу. Для нього визначили такі напрями роботи:
- забезпечення публічної безпеки й порядку;
- надійна охорона державного кордону й зручний сервіс під час його перетину;
- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і оперативність їх ліквідації.
Міністр юстиції
Денис Малюська встиг попрацювати в Кабміні Олексія Гончарука й продовжує свою роботу досі. Для нього визначили ключові напрями роботи:
- права людини й доступ до правосуддя;
- захист права власності, ефеткивне правове регулювання;
- створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань.