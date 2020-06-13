Нова програма дій уряду буде значно якіснішою: коментар Разумкова
Нову програму діяльності Кабінету міністрів України Верховна Рада розгляне вже наступного четверга, 18 червня. Вона буде значно якіснішою та обдуманішою.
Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів у інтерв'ю виданню bukvy. Він висловив сподівання, що Рада підтримає програму дій.
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"На цьому тижні, думаю, що в четвер чи п'ятницю – вона буде надіслана до Ради і наступного тижня, не пізніше п'ятниці (скоріше за все, у четвер) програма уряду буде розглядатися парламентом", – сказав спікер парламенту.
За словами Разумкова, уряд погано попрацював над першою версією програми, адже часу на її написання не було. Він запевнив, що гарантує значно більше якість другого документу.