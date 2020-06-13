Нову програму діяльності Кабінету міністрів України Верховна Рада розгляне вже наступного четверга, 18 червня. Вона буде значно якіснішою та обдуманішою.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів у інтерв'ю виданню bukvy. Він висловив сподівання, що Рада підтримає програму дій.

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"На цьому тижні, думаю, що в четвер чи п'ятницю – вона буде надіслана до Ради і наступного тижня, не пізніше п'ятниці (скоріше за все, у четвер) програма уряду буде розглядатися парламентом", – сказав спікер парламенту.

За словами Разумкова, уряд погано попрацював над першою версією програми, адже часу на її написання не було. Він запевнив, що гарантує значно більше якість другого документу.

Довідка. Програма передбачає низку соціальних і економічних пріоритетних напрямків роботи уряду. Найважливішим є подолання викликів для життя і здоров'я українців, саме про це заявив уряд. Наступним питанням є відновлення економічного зростання. Більше про пріоритети у програмі читайте тут .