Кабмін затвердив програму діяльності: її головні пріоритети
Уряд під час чергового засідання затвердив програму своєї діяльності. Її найближчим часом подадуть на розгляд Верховної Ради.
Пандемія коронавірусу внесла серйозну корективу в роботу Кабміну. Однак, міністри не збираються відмовлятися від запланованих змін та реформ. Втілювати їх будуть попри COVID-19. Про це у своєму телеграм-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зверніть увагу Шмигаль допустив ослаблення карантину в травні за умови жорстких обмежень у пік епідемії
За його словами, уряд невдовзі оприлюднить саму програму, однак поки Кабмін представив основні її пріоритети.
Основні пріоритети роботи уряду Шмигаля:
- Матеріальний добробут українців через побудову ефективної економічної системи країни;
- Розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для всіх підприємців;
- Дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури та системи державних послуг;
- Захист територіальної цілісності та суверенітету України, забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Наша програма – реалістична, а підходи – відповідальні. Перший напрямок роботи – подолання ризиків для життя і здоров’я наших громадян. Другий – відновлення економічного зростання", – додають у Кабінеті Міністрів України.
Основні пріоритети роботи уряду / Скриншот із телеграм-каналу Дениса Шмигаля
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