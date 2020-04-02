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      Кабмін затвердив програму діяльності: її головні пріоритети

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      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Уряд під час чергового засідання затвердив програму своєї діяльності. Її найближчим часом подадуть на розгляд Верховної Ради.

      Пандемія коронавірусу внесла серйозну корективу в роботу Кабміну. Однак, міністри не збираються відмовлятися від запланованих змін та реформ. Втілювати їх будуть попри COVID-19. Про це у своєму телеграм-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

      Зверніть увагу Шмигаль допустив ослаблення карантину в травні за умови жорстких обмежень у пік епідемії

      За його словами, уряд невдовзі оприлюднить саму програму, однак поки Кабмін представив основні її пріоритети.

      Основні пріоритети роботи уряду Шмигаля:

      • Матеріальний добробут українців через побудову ефективної економічної системи країни;
      • Розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для всіх підприємців;
      • Дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури та системи державних послуг;
      • Захист територіальної цілісності та суверенітету України, забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

      "Наша програма – реалістична, а підходи – відповідальні. Перший напрямок роботи – подолання ризиків для життя і здоров’я наших громадян. Другий – відновлення економічного зростання", – додають у Кабінеті Міністрів України.


      Основні пріоритети роботи уряду / Скриншот із телеграм-каналу Дениса Шмигаля

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Коронавірус в Україні Новини України Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
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