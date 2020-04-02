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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Шмигаль допустив ослаблення карантину в травні за умови жорстких обмежень у пік епідемії

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      Шмигаль допустив ослаблення карантину в травні / kmu.gov.ua

      Україна має намір після завершення травневих свят плавно запустити економіку. Однак у піковий період поширення потрібно дотримуватися жорсткого карантину, щоб уповільнити поширення коронавірусу.

      Про можливість ослаблення карантину прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час онлайн-зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні.

      Читайте також Україна найближчим часом може отримати перший транш МВФ, – Шмигаль

      За словами Шмигаля, Україна не може дозволити собі карантину тривалістю 2 – 4 місяці. Адже сім'ї та підприємства не мають достатніх резервів, аби витримати таку довгу ізоляцію.

      Тому вже у травні прем’єр допускає ослаблення карантину. Однак обмеження все ще діятимуть для людей похилого віку та дітей.

      Кабмін не планує посилювати обмеження для ведення бізнесу. Але закликає компанії відповідально ставитися до правил безпеки співробітників.

      Шмигаль додав, що уряд працює над кредитними програмами для бізнесу. Зокрема, розширює програму "Доступні кредити 5-7-9%". Крім того, планують створити спеціальний мозковий центр за участю провідних фахівців. У його межах хочуть обговорювати пропозиції бізнесу, які у майбутньому можуть стати основою для законопроєктів.

      Зверніть увагу! Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що карантин в Україні може тривати ще два місяці. А до звичного життя українці за найкращих умов зможуть повернутися після 15 травня.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на вечір 2 квітня в Україні зафіксували 897 випадків зараження коронавірусом. Померли 22 людини, одужали – 19.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні.
      • Незабаром планують впровадити суворіші карантинні обмеження для населення. Серед них – масковий режим, заборона на відвідини парків і зон відпочинку, переміщення групою людей тощо.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Бізнес Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Новини України
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